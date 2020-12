Αθλητικά

Ζορίστηκε με το Μεσολόγγι ο Παναθηναϊκός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγχώθηκε αλλά έφυγε με το διπλό το "Τριφύλλι".

Το αξιόμαχο Μεσολόγγι έβαλε πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό, όμως χάρη στην σπουδαία εμφάνιση του αρχηγού του το Τριφύλλι νίκησε (73-66) και συνεχίζει χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αιφνιδιάσουν στα πρώτα λεπτά του αγώνα και πήραν τα ηνία με τον Γράβα μπροστάρη (10-5, 4'). Οι παίκτες του Γιώργου Βόβορα ανέβασαν την απόδοσή τους και με Μήτογλου, Φόστερ ανέτρεψαν την κατάσταση (12-13, 7'). Ο Παπαπέτρου πήρε προσπάθειες και με την «πράσινη» άμυνα να είναι αποτελεσματική η διαφορά αυξήθηκε για το 12-19 της πρώτης περιόδου.

Ο «Πάπι» μπήκε ζεστός και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έδωσε λύσεις στο σκοράρισμα, ανεβάζοντας σε διψήφια επίπεδα τη διαφορά (16-30, 15'). Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μειώσουν με Φέργκιουσον και Λάνγκφορντ, αλλά ο Μπέντιλ δεν το επέτρεψε (22-35, 17'). Ο Φέργκιουσον είχε βρει ρυθμό και μείωσε, με τον Φόστερ να γράφει τον επίλογο του πρώτου μέρους με βολές (28-37).



Ο Τσαντ Μπράουν έκανε αισθητή την παρουσία του και η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου μείωσε τη διαφορά (34-41, 23'). Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο της κατάστασης και με τους Μήτογλου και Μποχωρίδη ανέβασε τη διαφορά (38-49, 26'). Χατζηνικόλας και Λάνγκφορντ ανέλαβαν δράση και μείωσαν εκ νέου (47-53, 29'). Ο Σαντ Ρος όμως, είπε την τελευταία λέξη στο δεκάλεπτο για το 47-55.

Με ένα προσπάθειες των Γράβα και Φέργκιουσον το Μεσολόγγι κατάφερε να πλησιάσει στο σκορ (55-58, 32'). Οι γηπεδούχοι έμειναν πιστοί στο πλάνο τους και χάρη σε προσπάθειες των Γράβα και Χατζηνικόλα προσπέρασαν στο σκορ (62-61, 35'). Ο Μποχωρίδης αρχικά και στη συνέχεια ο Παπαπέτρου έβαλαν τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού σε κρίσιμο σημείο (64-69, 1'37'' για το τέλος). Οι «πράσινοι» κράτησαν τον έλεγχο ως το τέλος και πήραν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 28-37, 47-55, 66-73.