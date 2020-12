Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός- μετάλλαξη: Εντοπίστηκε και στην Ιταλία το νέο στέλεχος

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Ιταλίας για τη διάγνωση ασθενούς με το νέο στέλεχος του μεταλλαγμένου κορονοϊού.

Η Ιταλία εντόπισε ασθενή που έχει προσβληθεί από το νέο στέλεχος του κορονοϊού το οποίο αναφέρθηκε από τις βρετανικές αρχές, ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Υγείας.

Ο ασθενής επέστρεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τον/την σύντροφό του με πτήση που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ρώμης Φιουμιτσίνο. Και οι δύο έχουν τεθεί σε απομόνωση, διευκρίνισε το υπουργείο.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να κλείνουν τα σύνορά τους σε ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο , καθώς έχει σημάνει συναγερμός για νέο στέλεχος του ιού που εντοπίσθηκε στην Βρετανία και τον καθιστά περισσότερο μεταδοτικό.