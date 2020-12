Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: πήρε το “τρίποντο” ο “Δικέφαλος” της Θεσσαλονίκης

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία κράτησε την επαφή με την κορυφή της Super League.

O ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε τον Παναθηναϊκό των απουσιών με 2-1 στην Τούμπα στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στην Τούμπα όμως ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του φάση ευτύχησε να κάνει το 1-0 στο 11’ με τον Σφιντέρσκι. Στο γκολ φέρει ευθύνη και ο άπειρος Ξενόπουλος, όμως ο Παναθηναϊκός είχε γρήγορη απάντηση. Στο 16’ ο Αϊτόρ πλάσαρε εύκολα τον Πασχαλάκη κι έκανε το 1-1.

Ο Ξενόπουλος είπε «όχι» στον Σφιντέρσκι στο 19’ σε ένα ματς που οι δυο ομάδες έπαιζαν ανοιχτά, όμως λόγω των πολλών λαθών που γίνονταν στο κέντρο, καμία δεν μπορούσε να επιβάλλει το παιχνίδι της.

Το φάουλ του Μακέντα στο 36’ από καλή θέση πέρασε άουτ, ενώ στο 43’ πάλι ο Σφιντέρσκι με προβολή νικήθηκε από τον νεαρό κίπερ του Τριφυλλιού, σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο μέρος.

Όπως τελείωσε, ξεκίνησε και το β’ μέρος, με πολλά φάουλ εκατέρωθεν και τον ΠΑΟΚ να απειλεί στο 56’ με την κεφαλιά του Βιεϊρίνια στο πρώτο δοκάρι. Δεν έγινε όμως το ίδιο σε άλλο ένα κόρνερ που κέρδισε ο Δικέφαλος στο 65’. Ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά και στο δεύτερο δοκάρι ο Ίνγκασον νίκησε τον Σάντσες για το 2-1.

Οι δυο τεχνικοί προχώρησαν σε αλλαγές στη συνέχεια. Για τον ΠΑΟΚ στο 71’ μπήκε ο Σβαμπ και βγήκε ο Μουργκ, ενώ για τον Παναθηναϊκό πέρασαν οι Καρλίτος, Ιωαννίδης και βγήκαν οι Βιγιαφάνιες και Μακέντα, με τον πρώτο να μην κρύβει τον εκνευρισμό του.

Ο Σένκεφελντ στο 73’ έκοψε τον Σφιντέρσκι τελευταία στιγμή, ενώ στο 77’ σε μια φάση διαρκείας στην εστία του Παναθηναϊκού ο Αουγκούστο με σουτ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Μετά το καλό σουτ του Σβαμπ στο 80’, έγιναν κι άλλες αλλαγές. Για τον Παναθηναϊκό μπήκαν οι Αλεξανδρόπουλος αντί Πούγγουρα, Εμμανουηλίδης αντί Αϊτόρ στο 82’ και για τον ΠΑΟΚ οι Τσόλακ αντί Σφιντέρσκι και Κρέσπο αντί Βιεϊρίνια. Η κεφαλιά του Χουάνκαρ στο 85’ δεν απείλησε τον Πασχαλάκη, όμως στο 88' ο γκολκίπερ του Δικεφάλου δεν απέκρουσε καλά το φάουλ του Μαουρίσιο, αλλά ο Χατζηγιοβάνης από πλάγια αστόχησε απελπιστικά.

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια (83' Κρέσπο), Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Ινγκασον, Ελ Καντουρί, Μουργκ (72' Σβαμπ), Αουγκούστο (88' Εσίτι), Αντρ. Ζίφκοβιτς, Σφιντέρσκι (83΄Τσόλακ), Τζόλης (89' Περέϊρα).

ΠΑΟ (Λάζλο Μπόλονι): Ξενόπουλος, Χουανκάρ, Πούγγουρας (82' Αλεξανδρόπουλος), Σένκεφελντ, Σάντσες (89' Μπουζούκης), Βέλεθ, Μαουρίσιο, Μακέντα (71΄Ιωαννίδης), Βιγιαφάνιες (71' Καρλίτος), Αϊτόρ (82' Εμμανουηλίδης), Χατζηγιοβάνης.