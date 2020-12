Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Μια νέα εβδομάδα αρχίζει σήμερα δυναμικά και με τις καλύτερες προϋποθέσεις! Η πρώτη μέρα της εβδομάδας μας, η Δευτέρα, θα μπορούσε να κριθεί ως ημέρα ισορροπίας, καθώς κυριαρχεί η καθαρή και αντικειμενική σκέψη κρατώντας παράλληλα ψηλά τη σημαία της ευαισθησίας και της ενσυναίσθησης. Η Σελήνη στους ευαίσθητους και συναισθηματικούς Ιχθύς μας δίνει μια διάθεση κατανόησης του κόσμου γύρω μας και των ανθρώπινων αναγκών.

ΚΡΙΟΣ

Με τον Ερμή να περνά σήμερα στον φιλόδοξο Αιγόκερω μια νέα σελίδα ανοίγεται στα επαγγελματικά σας που θα μπορούσε να σας προσφέρει τη θετική απάντηση που αναζητάτε για την ανάπτυξή σας στον τομέα αυτό ή ακόμα και για την ανάληψη μιας νέας θέσης. Η μέρα σήμερα κρίνεται κατάλληλη για να έρθετε σε επαφή με άτομα που κατέχουν τις καίριες θέσεις για το σκοπό σας ή να αποστείλετε το βιογραφικό σας. Στα ερωτικά σας δώστε σημασία στα μηνύματα αυτής της μέρας.

ΤΑΥΡΟΣ

Τα σχέδια σας σήμερα αποκτούν υλική υπόσταση καθώς θα μπορούσαν από την σημερινή μέρα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να φανούν ξεκάθαρα οι προοπτικές τους. Θα μπορούσατε σήμερα να μιλήσετε και να εδραιώσετε σχέδια που αφορούν τις σπουδές σας, να πραγματοποιήσετε κάποιες σημαντικές επαφές με άτομα που βρίσκονται μακριά σας ή ακόμα και να πάρετε κάποια μηνύματα από αυτούς. Στα αισθηματικά σας νοιώθετε έτοιμοι για σοβαρές αποφάσεις και για νέες ευθύνες.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η ασάφεια των επαγγελματικών σας θεμάτων προφανώς συνεχίζει να σας προβληματίζει. Η σημερινή μέρα σας δίνει μια άλλη οπτική, καθώς βλέπετε πως μέσα σε αυτό το χάος θα ήταν συνετό να μην κρατήσετε ούτε στιγμή ακόμα την παθητική στάση της αναμονής. Στο τραπέζι του εσωτερικού διάλογου σάς τοποθετεί η σημερινή μέρα καθώς ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσετε τον εαυτό σας και να οριοθετήσετε τα θέλω σας. Το ταίρι σας ίσως να μην μπορεί να σας καταλάβει σήμερα, προφανώς γιατί έχει άλλες προτεραιότητες…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Μετά από τις πρόσφατες ανακατατάξεις στον κύκλο των ατόμων που αποτελούν τον κοινωνικό σας περίγυρο θα μπορούσατε να κρατάτε ένα πικρό συναίσθημα καθώς οι αποστάσεις ανάμεσα σε σας και κάποιους αγαπημένους σας έγιναν χαοτικές. Η σημερινή μέρα βάζει μια τελεία στο παρελθόν και σας μιλάει για το μέλλον που ανοίγεται μπροστά σας. Καινούριες επαφές, μέσα από νέο κύκλο ανθρώπων που θα αρχίσετε να συναντάτε από σήμερα, αλλάζει καθοριστικά τη διάθεσή σας. Τα ερωτικά σας επίσης ακολουθούν μια νέα προοπτική στα πλαίσια μιας καινούργιας γνωριμίας.

ΛΕΩΝ

Από τον τομέα της εργασίας σας έρχονται τα ευχάριστα μηνύματα της ημέρας και αυτό προφανώς είναι κάτι πολύ σημαντικό καθώς δικαιώνει τους κόπους και τον όγκο των προσπαθειών που καταβάλατε το τελευταίο διάστημα. Αν επιζητούσατε την μερική ή την ολική αλλαγή της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας επιτέλους έφτασε η ώρα για να την γευτείτε. Ο έρωτας σήμερα έχει μια κατάληξη γλυκιά, σχεδόν παραμυθένια.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μετά από ένα μακρύ διάστημα ερωτικών απογοητεύσεων, από σήμερα θα μπορέσετε να χαμογελάσετε ανακουφισμένοι καθώς θα διαπιστώσετε πως μπορείτε πια να χτίσετε κάτι καινούριο. Μια νέα γνωριμία έρχεται για να σας ενθουσιάσει και να σας εκπλήξει με την ταχύτητα με την οποία βλέπετε να εξελίσσονται οι καταστάσεις. Αν ξεπεράσετε το αρχικό, εντελώς δικαιολογημένο μούδιασμα λόγω των αναμνήσεων του πρόσφατου παρελθόντος, θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε κάτι πραγματικά μοναδικό.

ΖΥΓΟΣ

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στον τομέα των διαπροσωπικών σας σχέσεων είχαν έναν και μόνο σκοπό. Να σας ωριμάσουν. Ο τρόπος της επικοινωνίας σας μπαίνει σε καινούρια βάση από σήμερα καθώς διαπιστώσατε πως η συνήθεια της υποχώρησης και του συμβιβασμού για το καλό της συμβίωσης προσβάλει εσάς και μόνο. Εντούτοις, μάθατε ήδη να διεκδικείτε τα θέλω σας με έναν πιο σοβαρό και κάποιες φορές απόλυτο τρόπο και αυτό προφανώς είναι κάτι που σας ανοίγει τον δρόμο για καινούρια δεδομένα ζωής.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οικονομικά και επαγγελματικά θέματα ευνοούνται ιδιαίτερα το διάστημα που ακολουθεί και αυτό θα μπορούσε να γίνει φανερό από σήμερα που η μέρα σάς δίνει μια πρόγευση. Η επικοινωνία σας με τα άτομα του κοντινού σας περιβάλλοντος αποκτά σταθερές βάσεις καθώς η συνέπεια και η σοβαρότητα των λόγων τους επαναφέρει την εμπιστοσύνη σας προς αυτούς. Στα ερωτικά σας έχετε την συναισθηματική ανταπόκριση που πάντα θέλατε και καλό θα ήταν να ζήσετε τις όμορφες στιγμές χωρίς τις συνηθισμένες καχυποψίες σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι οικονομικές δυσκολίες σας ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα και προφανώς νοιώσατε απογοήτευση καθώς αντιλαμβανόσασταν πως παρά τις συνεχείς σας προσπάθειες για να προωθήσετε τις οικονομικές σας υποθέσεις όλα έμοιαζαν εντελώς παγωμένα και αμετακίνητα. Νέα δεδομένα σας φέρνει από σήμερα η αλλαγή των ενεργειών καθώς τα μηνύματα που καταφθάνουν, σε μορφή λεκτική ή γραπτή, σας κάνουν να χαμογελάτε. Στα αισθηματικά σας υπάρχει ένταση που ίσως θα ήταν απόλυτα επιθυμητή αν θέλετε να αλλάξετε τα δεδομένα προς όφελός σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ακόμη και αν σήμερα αισθάνεστε πως βρίσκεστε στο μάτι του κυκλώνα και πως τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση, πολύ γρήγορα κατά τη διάρκεια της μέρας ετοιμαστείτε να ζήσετε την ανατροπή των δεδομένων σας. Σήμερα έχετε την ευκαιρία να μάθετε αυτά που ίσως υποψιαζόσασταν αλλά δεν γνωρίζατε ακριβώς. Μια είδηση αλλάζει ριζικά τη θεωρία σας για την πορεία σας στον τομέα της εργασίας. Οικονομικά ευνοείστε ιδιαίτερα και ίσως αυτό σάς βάλει σε σκέψεις για επενδύσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Όλα γύρω σας αλλάζουν και, σε αυτή την αλλαγή που ομολογουμένως μας αφορά όλους, εσείς έχετε τη δυνατότητα, λόγω της αυτονόητης προσαρμοστικότητας σας στις αλλαγές, να πρωτοστατήσετε. Η εποχή που διανύουμε σας βάζει σε έναν κύκλο εργασίας και ανάπτυξης. Αυτό βέβαια αφενός σας δίνει τη δυνατότητα να αποδείξετε την αξία σας, αφετέρου απαιτεί από σας αποφάσεις σταθερότητας. Ακόμα και αν αυτή η λέξη δεν είναι από τις αγαπημένες σας, θα μπορούσατε να δείτε όμως όλα αυτά που μπορεί να σας προσφέρει σε όλους τους τομείς, ίσως εκτός των ερωτικών σας.

ΙΧΘΥΣ

Ο κοινωνικός σας περίγυρος επεκτείνεται από σήμερα που η εξωστρεφή σας διάθεση θα μπορούσε να σας οδηγήσει σε κοινωνικές εκδηλώσεις και φιλικές συναντήσεις. Νέα πρόσωπα έρχονται στη ζωή σας, ίσως άνθρωποι διαφορετικοί από εσάς, που με την πρώτη ματιά ίσως να σας φανούν εντελώς αταίριαστοι. Καλύτερα να αφήσετε τις αναστολές κατά μέρους γιατί πέρα από τη διαφορετική εμφάνιση και ψυχοδομή θα μπορούσατε να διαπιστώσετε ότι εκφράζουν μια άλλη πλευρά σκέψης και αντίληψης αρκετά ενδιαφέρουσα. Ερωτικά, ίσως θα έπρεπε να επενδύσετε σε νέες γνωριμίες.

Πηγή: astrologos.gr