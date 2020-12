Οικονομία

Κορονοϊός - ΗΠΑ: πακέτο στήριξης περίπου 1 τρις για την Οικονομία

Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας 300 δολαρίων την εβδομάδα.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι κατέληξαν χθες Κυριακή σε συμφωνία σχετικά με το νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας, το οποίο διαπραγματεύονταν από το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ.

Το νέο πακέτο τόνωσης της οικονομίας των ΗΠΑ, η οποία δέχθηκε βαρύ πλήγμα από τον αντίκτυπο της πανδημίας του νέου κορονοϊού, θα έχει ύψος περίπου 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προβλέπει και επιδομάτων ύψους 600 δολαρίων σε πολλούς ευάλωτους Αμερικανούς, μεταξύ άλλων.

«Μπορούμε επιτέλους να πούμε στους συμπολίτες μας αυτό που είχαν ανάγκη να ακούσουν εδώ και πολύ καιρό. Έρχεται περισσότερη βοήθεια», τόνισε ο Μακόνελ. «Οι τέσσερις ηγέτες (σ.σ. των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων στα δύο σώματα του Κογκρέσου) οριστικοποίησαν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία με τους Ρεπουμπλικάνους και με τον Λευκό Οίκο για ένα πακέτο κατεπείγουσας οικονομικής βοήθειας (...) που θα διανείμει κεφάλαια τα οποία χρειάζονταν επειγόντως για να σωθούν ζωές και το βιός Αμερικανών καθώς η πανδημία επιταχύνεται», ανέφεραν από την πλευρά τους η Νάνσι Πελόσι και ο Τσακ Σούμερ, τα κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία αντίστοιχα.

Τα 25 δισεκ. δολάρια προορίζονται για επιδοτήσεις ενοικίων και δανείων κατοικίας, ώστε να αποφευχθούν εξώσεις. Άλλα 100 δισεκ. για να μπορέσουν βρεφονηπιακοί σταθμοί και σχολεία να ανοίξουν.

Μένει πάντως να κατατεθεί το τελικό κείμενο και να αποφευχθούν τυχόν εμπόδια της τελευταίας στιγμής. Οι Δημοκρατικοί αναμένουν ότι η ψηφοφορία και στα δύο σώματα θα γίνει σήμερα Δευτέρα.

Το Κογκρέσο αποφάσισε παράλληλα να παρατείνει για 24 ώρες μέτρο που εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους, ώστε να αποτραπεί το επαπειλούμενο shutdown.

Το πρώτο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας, το οποίο είχε εγκριθεί τον Μάρτιο, είχε ύψος 2,3 τρισεκ. δολαρίων και ήταν το μεγαλύτερο στην αμερικανική ιστορία.