Κορονοϊός - Μετάλλαξη: Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Cobra στη Βρετανία

Κρίσιμη συνεδρίαση για τον εφοδιασμό και τις εξαγωγές της χώρας, μετά την απόφαση πολλών χωρών να διακόψουν τις συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, θα προεδρεύσει σήμερα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της κρίσης γύρω από τον εφοδιασμό και τις εξαγωγές της Βρετανίας, μετά την απόφαση πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, να αναστείλουν όλες τις συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας του εντοπισμού καινούργιου στελέχους του νέου κορονοϊού.

Ο εντοπισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ενός καινούργιου στελέχους του νέου κορονοϊού, “εκτός ελέγχου”, ώθησε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ανάμεσά τους αυτές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιρλανδίας, να αναστείλουν τις συνδέσεις τους με τη χώρα αυτή.

Η Γαλλία ιδίως ανέστειλε από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 01:00 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας) και για τουλάχιστον 48 ώρες όλες τις μετακινήσεις προσώπων, «συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τις μεταφορές εμπορευμάτων», οδικώς, αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς. Μόνο «ασυνόδευτα φορτία» θα επιτρέπεται να διέρχονται, διευκρίνισε η γαλλική κυβέρνηση.

Αμέσως μετά, το αγγλικό λιμάνι του Ντόβερ, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως τη Γαλλία, ανακοίνωσε πως κλείνει για τις αναχωρήσεις «μέχρι νεοτέρας». Σύμφωνα με την βρετανική ένωση οδικών μεταφορών, από το λιμάνι αυτό διέρχονται περίπου 10.000 φορτηγά την ημέρα.

Ο Yπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Γκραντ Σαπς, προέτρεψε τους συμπολίτες του, ειδικά τους εργαζόμενους στον τομέα της μεταφοράς φορτίων, να μην πάνε στα λιμάνια του Κεντ, στη νότια Αγγλία, προειδοποιώντας μέσω Twitter πως αναμένονται «μεγάλα» προβλήματα στην περιοχή.

Οι περιορισμοί ανακοινώθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για αρκετές βρετανικές εταιρείες, που βρίσκονται στη διαδικασία να φτιάξουν στοκ πριν από την 31η Δεκεμβρίου, όταν τερματίζεται η μεταβατική περίοδος έπειτα από το Brexit και τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες για τα τελωνεία.

Στα αγγλικά λιμάνια η κίνηση ήταν τεράστια το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται συχνά μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα στους δρόμους που οδηγούν σε αυτά, καθώς πολλές εταιρείες φτιάχνουν στοκ εν όψει της οριστικής αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ενιαία αγορά της ΕΕ στα τέλη της χρονιάς.

Δέκα ημέρες προτού εκπνεύσει η προθεσμία, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις μετά το Brexit παραμένουν σε αδιέξοδο και, σε περίπτωση αποτυχίας τους, η ξαφνική επιβολή ποσοστώσεων και τελωνειακών δασμών εγείρουν φόβους πως θα επικρατήσει χάος στον εφοδιασμό της χώρας.