Κορονοϊός – ΕΕ: έκτακτη σύσκεψη για τη μετάλλαξη στη Βρετανία

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες διέκοψαν τις αεροπορικές τους συνδέψεις με τη Μεγάλη Βρετανία. Τι ισχύει για την Ελλάδα.

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το μεσημέρι, στις 12:00, η επιτροπή του Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, με αντικείμενο τη μετάλλαξη του κορονοϊού στη Μεγάλη Βρετανία. Τη σύγκληση της επιτροπής συγκάλεσε η γερμανική προεδρία, σε συνέχεια των διαβουλεύσεων στην ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει ευρωπαϊκός συντονισμός για το ζήτημα, μετά την απόφαση πολλών ευρωπαϊκών χωρών να διακόψουν τις αεροπορικές συνδέσεις με τη Μεγάλη Βρετανία.

Ειδικότερα, από τα μεσάνυχτα της Κυριακής διέκοψαν τις αεροπορικές τους συνδέσεις με τη Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, ενώ Αυστρία και η Σουηδία σχεδιάζουν να ακολουθήσουν. Μάλιστα, το Βέλγιο ανακοίνωσε εκτός της διακοπής των πτήσεων και διακοπή της σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Η απόφαση για διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων ενδέχεται να υιοθετηθεί από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής κυβερνητική πηγή της Γερμανίας, διευκρινίζοντας ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε συζητήσεις για τη διαμόρφωση κοινής στάσης σχετικά με τις θαλάσσιες και τις χερσαίες συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης, σήμερα οι πρεσβευτές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνέλθουν στις Βρυξέλλες με θέμα τους περιορισμούς στις μετακινήσεις που προκαλεί η εμφάνιση του νέου στελέχους του ιού στην Βρετανία. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, οι πρεσβευτές θα συζητήσουν μέτρα όπως η εφαρμογή των τεστ PCR για τους ταξιδιώτες που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, στη χώρα μας, από τις 6 το πρωί τέθηκε σε ισχύ το μέτρο της κατ' οίκον απομόνωσης επτά ημερών για τις αφίξεις από Μεγάλη Βρετανία, αντί τριών ημερών που ισχύει για τις αφίξεις από κάθε άλλη χώρα. Ωστόσο, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού αναμένεται να αξιολογήσει εκτενέστερα σήμερα τα επιστημονικά δεδομένα και θα επανέλθει με τυχόν νεότερες εισηγήσεις.

Σύμφωνα με την αεροπορική οδηγία της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην Ελλάδα με πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε επταήμερο υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ' οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει γι' αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρησή τους.

Επίσης, συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση όλων των ταξιδιωτών από το εξωτερικό να έχουν αρνητικό μοριακό (PCR) test 72 ωρών και να συμπληρώνουν υποχρεωτικά τη φόρμα PLF στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr/. Επιπρόσθετα, όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται και σε υποχρεωτικά rapid test για το χρονικό διάστημα έως και τις 7 Ιανουαρίου 2021 τα μεσάνυχτα.

Ως προς την αναχαίτιση της εξάπλωσης του νέου στελέχους του κορονοϊού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) κάλεσαν τις ευρωπαϊκές χώρες να ενισχύσουν τους ελέγχους, κυρίως βελτιώνοντας τις ικανότητες ανίχνευσής του. Το ECDC δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η παραλλαγή αυτή του κορονοϊού να κυκλοφορεί ήδη και εκτός του βρετανικού εδάφους. Μέχρι στιγμής, εννέα κρούσματα έχουν εντοπισθεί στη Δανία και από ένα στην Ιταλία, την Ολλανδία και την Αυστραλία.