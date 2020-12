Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: ανεβάζουν στροφές οι “Μερένγκες”

Οι Μαδριλένοι πέτυχαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους κι έπιασαν στην κορυφή τη συμπολίτισσα τους Ατλέτικο.

Στηριζόμενη σε ένα εκρηκτικό ξεκίνημα, η Ρεάλ επικράτησε 3-1 της Εϊμπαρ στο «Ιπουρούα» και συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη La Liga, όπου ισοβαθμεί στην κορυφή της βαθμολογίας με την Ατλέτικο (έχοντας όμως δύο παιχνίδια περισσότερα).

Ο Μπενζεμά άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό (μετά από πολύ ωραία μπαλιά του Ροντρίγκο) και στο 13΄ έστρωσε για τον Μόντριτς, που με δυνατό σουτ «έγραψε» το 2-0.

Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν, δημιούργησαν πολλά προβλήματα με την πίεσή τους στους παίκτες του Ζινεντίν Ζιντάν και μείωσαν στο 28΄ με καταπληκτικό γκολ του Κίκε Γκαρσία.

Οι Μαδριλένοι έκαναν αρκετά λάθη στην άμυνα, σπατάλησαν και αρκετές ευκαιρίες σε ανοιχτό γήπεδο, αλλά τελικά κράτησαν και ο Λούκας Βάθκεθ στην εκνποή «σφράγισε» τη νίκη.