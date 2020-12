Κοινωνία

Πυροβόλησε κουτάβια και τα πέταξε μέσα σε σακούλα σκουπιδιών (σκληρές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα στη σακούλα εντοπίστηκαν αιμόφυρτα δύο σκυλάκια. Το ένα ήταν νεκρό, ενώ το άλλο ήταν ετοιμοθάνατο...

Ένα ακόμη εγκληματικό περιστατικό σε βάρος ανυπεράσπιστων ζώων, καταγγέλλει ο Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων “Η προστασία των ζώων”.

Άγνωστος, προς το παρόν, δράστης πυροβόλησε-εκτέλεσε δύο κουτάβια και τα πέταξε μέσα σε μια σακούλα, ενώ το ένα ήταν ζωντανό, όπως μεταδίδει το flashnews.gr

Αναλυτικά στην ανακοίνωση - ανάρτηση του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων αναφέρονται τα εξής:

«Νωρίς το απόγευμα, η Πρόεδρος του συλλόγου μας, δέχτηκε τηλεφώνημα από συμπολίτη μας, που είχε πάει περίπατο στην περιοχή των Περιβολίων και άκουσε ουρλιαχτά μικρού σκύλου.

Πλησιάζοντας στο σημείο, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, σε αραιοκατοικημένη περιοχή, είδε μια κλειστή μαύρη σακούλα σκουπιδιών και κατάλαβε ότι μέσα υπήρχε ζωντανός σκύλος. Ανοίγοντας τη σακούλα, είδε δύο αιματοβαμμένα κουταβάκια, το ένα εκ των δύο ήταν νεκρό και το άλλο ετοιμοθάνατο.

Σοκαρισμένη, ζήτησε βοήθεια από τον σύλλογό μας και άρχισε ένας αγώνας να βρεθεί κτηνίατρος, αφού τα κτηνιατρεία είναι κλειστά. Στην έκκλησή μας, ανταποκρίθηκε η κτηνίατρος Αντιγόνη Ρωμανιά ,από το κτηνιατρείο του κου Χατζηδάκη και το κουτάβι μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο ,όπου μπήκε αμέσως στον ορό και την ειδική λάμπα, αφού ήταν ήδη μισοπαγωμένο, ενώ έσπευσαν και δύο μέλη μας για να βοηθήσουν τη συμπολίτη μας.

Από την ακτινογραφία διαπιστώθηκε ότι το κουτάβι είναι πυροβολημένο στο κεφάλι, ενώ η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και παρέμεινε για νοσηλεία στο κτηνιατρείο.

Ενημερώσαμε το 100, που ανταποκρίθηκε άμεσα και ένα περιπολικό πήγε στο σημείο όπου βρέθηκαν τα ζώα, μαζί με μέλος μας και την συμπολίτη μας που δεν αδιαφόρησε. Η αστυνομία πήρε το πτώμα του άτυχου κουταβιού, που είχε τρύπες σε όλη την ωμοπλάτη, ώστε να γίνει νεκροψία από την κτηνιατρική υπηρεσία και να εκτιμηθεί αν ήταν ζωντανό και το δεύτερο κουταβάκι όταν τα πέταξαν και υπέκυψε μετά στα τραύματά του.

Το μέλος μας και η μάρτυρας, μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα Χανίων για να σχηματιστεί δικογραφία, ενώ την υπόθεση θα αναλάβει η Ασφάλεια Χανίων. Περίοικος είπε στην αστυνομία ότι δεν άκουσε κανέναν πυροβολισμό και ότι ο χώρος που βρέθηκαν τα ζώα-που θύμιζε πρώην χοιροτροφείο- έχει κατασχεθεί και τα κουτάβια εντοπίστηκαν εντελώς τυχαία.

Παρόλο που πλησιάζουν “ημέρες αγάπης”, ορισμένοι συνάνθρωποί μας εξακολουθούν να εγκληματούν, αφού οι κακοποιήσεις είναι ανεξέλεγκτες.»