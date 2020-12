Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: Γιατί γιατροί ήταν επιφυλακτικοί για το εμβόλιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας για την ανησυχία που προκάλεσε το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού.