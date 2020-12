Οικονομία

“Πρόγραμμα Γέφυρα”: προς παράταση για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημία

Η δομή του προγράμματος δεν αλλάζει ως προς τους επιλέξιμους δανειολήπτες. Σε τι αφορά η αναμενόμενη παράταση.

Κατά τρεις μήνες αναμένεται να παραταθεί το πρόγραμμα «Γέφυρα» χωρίς ωστόσο να αλλάζει το διάστημα των 9 μηνών της κρατικής επιδότησης. Η τρίμηνη παράταση θα αφορά την περίοδο που θα έχουν οι δανειολήπτες προκειμένου να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους με τις τράπεζες και κατόπιν να λάβουν την κρατική επιδότηση.

Σε σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή είναι πιθανό να δίνεται η δυνατότητα και σε όσους οφειλέτες έχουν αναστολή καταβολής δόσεων έως το τέλος Μαρτίου, να μην διακόψουν την αναστολή και να επωφεληθούν κατόπιν της 9μηνης κρατικής επιδότησης μέσω του προγράμματος «Γέφυρα».

Όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, σύμφωνα με την "Ναυτεμπορική", η αρχική δομή του προγράμματος «Γέφυρα» δεν αλλάζει ως προς τους επιλέξιμους δανειολήπτες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος δανειολήπτης να υποβάλλει εκ νέου αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, ούτε αλλάζει η διάρκεια της κρατικής επιδότησης η οποία παραμένει στους 9 μήνες. Θα αφορά μόνο όσους έκαναν εμπρόθεσμα αίτηση στην σχετική πλατφόρμα.

Πρόκειται ουσιαστικά για παράταση η οποία αφορά δανειολήπτες με «κόκκινα» δάνεια που έχουν πληγεί από την πανδημία, είναι επιλέξιμοι και χρειάζεται να ρυθμίσουν πρώτα το δάνειο τους και κατόπιν να λάβουν την κρατική επιδότηση. Η τρίμηνη παράταση συνεπάγεται αντίστοιχη παράταση κατά τρεις μήνες και της έναρξης της επιδότησης.

Σύμφωνα με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, οι δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν προθεσμία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για να ρυθμίσουν το δάνειο τους κατόπιν συμφωνίας με την τράπεζα και οι τελευταίες επιδοτήσεις θα πραγματοποιούνταν εντός του Ιανουαρίου.

Στα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ένας ακόμα γύρος πληρωμών με τους δανειολήπτες οι οποίοι όχι μόνο επιδοτήθηκαν το Νοέμβριο αλλά και όσους έχουν καταστεί επιλέξιμοι και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του Δεκεμβρίου. Ειδικότερα θα επιδοτηθούν :

Όσοι εξυπηρετούν κανονικά τα δάνεια τους και δεν βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής καταβολής δόσεων.

Όσοι είχαν «κόκκινα» δάνεια και έχουν έρθει σε συμφωνία με την τράπεζα για ρύθμιση του δανείου τους.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Νοεμβρίου ξεκίνησε η πρώτη φάση των πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «Γέφυρα» συνολικού ποσού 9,9 εκατ. ευρω που αντιστοιχούσαν στην επιδότηση 42.449 «πράσινων» δανείων. Η συγκεκριμένη κρατική επιδότηση καλύπτει τη μηνιαία δόση των δανείων σε ποσοστό έως 90% για τους τρεις πρώτους μήνες, 80% για τους επόμενους τρεις μήνες και 70% για τους τρεις τελευταίους μήνες. Οι δικαιούχοι καλούνται, πλέον, να πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του δανείου που τους αναλογεί, ακριβώς με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως τώρα.