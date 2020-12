Κοινωνία

Ακυβέρνητο πλοίο στον Καφηρέα

Πλωτά του Λιμενικού έσπευσαν στο σημείο.

Ακυβέρνητο, λόγω μηχανικής βλάβης, πλέει δεξαμενόπλοιο σημαίας Μάλτας, στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι βορειοδυτικά του ακρωτηρίου Καφηρέα.

Στο δεξαμενόπλοιο, το οποίο είναι κενό φορτίου, επιβαίνουν 17 μέλη πλήρωμα και ένας επιβάτης. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης έως 4 μποφόρ.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Ελευσίνα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο πλωτά του Λιμενικού και δύο παραπλέοντα πλοία.