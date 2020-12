Τοπικά Νέα

Lockdown: Έκαναν πάρτι στον δρόμο - Επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαροί πετούσαν πέτρες σε αστυνομικούς για να γλιτώσουν τον έλεγχο.

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (20/12) ανάμεσα σε αστυνομικούς και ομάδα νεαρών στην Περαία Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν το πλήρωμα περιπολικού της Αστυνομίας επιχείρησε να ελέγξει νεαρούς που άκουγαν μουσική στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των νεαρών βρισκόταν στην οδό Ανθέων, κοντά στον Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Στη θέα των αστυνομικών τα συγκεντρωμένα άτομα άρχισαν να τρέχουν. Κάποια από αυτά πέταξαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το κέντρο επιχειρήσεων για το συμβάν και ζήτησαν ενισχύσεις.

Στο σημείο έσπευσαν αρκετά περιπολικά και ακολούθησε πεζή καταδίωξη των ατόμων που πέταξαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι επιβλήθηκαν πρόστιμα σε κάποια από τα μέλη της παρέας που βρισκόταν στην οδό Ανθέων.

Πηγή: thestival