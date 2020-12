Τεχνολογία - Επιστήμη

Emvolio.gov.gr - Ζαριφόπουλος στον ΑΝΤ1: Η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό (βίντεο)

Η προτεραιοποίηση των ομάδων του πληθυσμού για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία σύντομα.

Για τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά της COVID-19 και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, μίλησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝT1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Μαζί με τους υγειονομικούς (γιατροί, νοσηλευτές, κ.τ.λ.), κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ θα εμβολιάσουν κατά προτεραιότητα τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται σε δομές, τόνισε ο κ. Ζαριφόπουλος.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε χρήσιμες εξηγήσεις για τη διαδικασία με την οποία θα κλείνει κάποιος το ραντεβού για να εμβολιαστεί. Όπως είπε, θα χρησιμοποιηθεί η άυλη συνταγογράφηση και μέσω του ΑΜΚΑ θα δοθεί προτεραιότητα στις ηλικιακές ομάδες. Αρχικά θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός όσων είναι άνω των 85 ετών και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα (αιμοκαθαιρόμενοι, μεταμοσχευμένοι, κ.α.)

Οι πολίτες θα λάβουν SMS με την ημέρα, την ώρα και το εμβολιαστικό κέντρο στο οποίο θα πρέπει να προσέλθουν. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουν το ραντεβού και να παρουσιαστούν για τον εμβολιασμό. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, το ραντεβού δεν εξυπηρετεί κάποιον, θα πρέπει να ζητήσει νέο, είτε μπαίνοντας ο ίδιος στην σχετική πλατφόρμα emvolio.gov.gr είτε απευθυνόμενος σε ΚΕΠ ή το φαρμακείο της γειτονιάς του.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης προανήγγειλε πως η πλατφόρμα emvolio.gov.gr θα τεθεί σε λειτουργία σύντομα.

Διευκρίνισε πως, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, θα εξεταστούν ποια στοιχεία από τα μητρώα των πολιτών μπορούν να αξιοποιηθούν (π.χ. φάρμακα για συγκεκριμένες ασθένειες) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα για τον εμβολιασμό.

Πρόκειται για μία «σύνθετη άσκηση», όπως είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως αναμένεται να υπάρξουν αστοχίες οι οποίες, όμως, θα διορθωθούν.