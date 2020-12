Αθλητικά

Πλατινί: νέες περιπέτειες για τον πρώην Πρόεδρο της UEFA

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χειρόγραφο που εμπλέκει τον υιό Πλατινί με την εξαγορά της Παρί Σεν Ζερμέν από Καταριανούς και η κατάληξη του Μουντιάλ.

Ένα χειρόγραφο σημείωμα που κατασχέθηκε πέρυσι από την Δικαιοσύνη, συνδέει την πρόσληψη του Λοράν Πλατινί, υιού του Μισέλ Πλατινί, με την εξαγορά της Παρί Σεν Ζερμέν από το Κατάρ, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η «Mediapart». Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξή του, αυτό το έγγραφο θα είναι καθοριστικό για την συνεχιζόμενη δικαστική έρευνα σχετικά με τους όρους ανάθεσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

Κι΄ αυτό, επειδή θα είναι επί της ουσίας, το πρώτο απτό στοιχείο που θα επιβεβαιώσει την υποψία ότι το εμιράτο, ενδεχομένως να προσέλαβε τον Λοράν Πλατινί, προκειμένου να ανταμείψει τον πατέρα του, Μισέλ, τότε πρόεδρο της UEFA επειδή είχε υποσχεθεί ότι θα ψηφίσει υπέρ της υποψηφιότητας του κρατιδίου του Κόλπου, κατά την διάρκεια ενός διάσημου μεσημεριανού γεύματος στο Elysee Palace, εννέα ημέρες πριν από τις εκλογές της 2ας Δεκεμβρίου 2010, παρουσία του Προέδρου Νικολά Σαρκοζί και του Ταμίμ αλ-Τάνι, τότε πρίγκηπα και νυν Εμίρη του Κατάρ.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, επρόκειτο για μια ανταλλαγή καλών πρακτικών που θα περιλαμβάνει επίσης την πώληση της Παρί Σεν Ζερμέν στο Κατάρ. Όπως μάλιστα, αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα «L'Equipe», τον Ιούνιο του 2019 πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα γραφεία της Colony Capital στο Παρίσι, του επενδυτικού ταμείου, που πούλησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κρατική εταιρεία του Κατάρ «Qatar Sports Investments» το 2011.

Κατά την διάρκεια αυτής της επιχείρησης, οι ερευνητές βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα, γραμμένο από τον Σεμπαστιάν Μπαζέν -πρώην «αφεντικό» της Colony Capital και φίλο του Σαρκοζί, με ημερομηνία 28 Απριλίου 2011- μετά από επαφή με τον πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί.

Σύμφωνα με την «Mediapart», στο σημείωμα αναφέρεται «70/30% - Λοράν Πλατινί έναντι μισθού (150.000 ευρώ για επαλήθευση !!)». Τρεις ημέρες αργότερα, ανακοινώθηκε η εξαγορά του 70% του συλλόγου, από την QSI,που προσέλαβε τον Λοράν Πλατινί τον Δεκέμβριο του 2011.