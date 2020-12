Αθλητικά

ΝΒΑ: ξεκινάει ένα διαφορετικό πρωτάθλημα

Σε λίγες ώρες το τζάμπολ με το ντέρμπι του Λος Άντζελες. Οι 30 ομάδες θα κληθούν να δώσουν 72 αγώνες μέσα σε λιγότερους από 5 μήνες!

Πλησιάζει προς το τέλος της η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν του NBA. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη για την αγωνιστική περίοδο 2020-21 αρχίζει την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου (ξημερώματα Τετάρτης 23/12 για την Ελλάδα) με δύο παιχνίδια.

Οι πρωταθλητές Λέικερς θα αντιμετωπίσουν τους Κλίπερς στο «Staples Center» στο τοπικό ντέρμπι του Λος Αντζελες ενώ οι Μπρούκλιν Νετς θα υποδεχθούν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στο «Barclays Center».

Ο... μαραθώνιος της κανονικής περιόδου, κατά την οποία κάθε μια από τις 30 ομάδες του πρωταθλήματος θα δώσει 72 παιχνίδια, ολοκληρώνεται στις 16 Μαΐου 2021.

Τα playoffs αρχίζουν στις 22/5 και θα καταλήξουν με την ανάδειξη του πρωταθλητή. Η κανονική περίοδος του NBA θα διακοπεί από τις 5 έως τις 10 Μαρτίου, για το All Star Break χωρίς ωστόσο να διεξαχθεί το All Star Game.