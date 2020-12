Αθλητικά

Τραγωδία στον αγώνα Λοριάν - Ρεν

Ένα τραγικό περιστατικό "σημάδεψε" την συνάντηση μεταξύ της Λοριάν και της Ρεν.

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά μετά το τέλος της συνάντησης μεταξύ της Λοριάν και της Ρεν για το σαμπιονά, όταν μια ράμπα φωτοθεραπείας, έπεσε πάνω σε έναν κηπουρό, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Την ώρα που αρκετοί παίκτες και μέλη των δύο ομάδων, βρίσκονταν ακόμη στο γκαζόν του «Μουστουάρ», ο άτυχος άνδρας δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό του γηπέδου και ακολούθως διεκομίσθη σε κοντινό νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι αρμόδιες Αρχές, διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες αυτής της τραγωδίας, που άφησε πίσω της νεκρό, τον 38χρονο εθελοντή κηπουρό, πατέρα τριών παιδιών.