Κόσμος

Αεροδρόμιο Χίθροου: Χάος με χιλιάδες επιβάτες καθηλωμένους (βίντεο)

Ατελείωτες ουρές με ταξιδιώτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι, μετά τους νέους περιορισμούς που έφερε ο εντοπισμός μεταλλαγμένου στελέχους κορονοϊού.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, στο Λονδίνο, μετά τον συναγερμό που προκάλεσε ο εντοπισμός ενός μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού και οδήγησε πολλές χώρες να αναστείλουν τις πτήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Χιλιάδες ταξιδιώτες “εγκλωβίστηκαν”, αναμένοντας με αγωνία να μάθουν εάν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν στους προορισμούς τους, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ατελείωτες ουρές.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Χίθροου το βράδυ της Κυριακής, οι οποίες έκαναν τον γύρο του κόσμου.