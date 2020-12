Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θρήνος στο Βόλο για νέα γυναίκα

Ακόμα ένας νέος άνθρωπος έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό.

Στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου έχασε τη μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή μία 34χρονη, η οποία που είχε προσβληθεί από κορονοϊό. Η άτυχη κοπέλα έδωσε πολυήμερο αγώνα, καθώς ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Covid-19 τις προηγούμενες εννέα ημέρες, όμως, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και κατέληξε αργά χθες τη νύχτα.

Το τελευταίο 24ωρο άλλοι δύο ασθενείς που νοσηλεύονταν με κορονοϊό στις κλινικές του «Αχιλλοπούλειου» Νοσοκομείου Βόλου, κατέληξαν. Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 77 και 83 χρόνων.

Συνολικά, από τότε που ξέσπασε το δεύτερο κύμα της πανδημίας μέχρι σήμερα στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου έχουν πεθάνει 96 άτομα.