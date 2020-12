Υγεία - Περιβάλλον

Τούντας στον ΑΝΤ1: Μεταλλάξεις στον κορονοϊό συμβαίνουν από την αρχή της πανδημίας

Τι σημαίνει η μετάλλαξη και πώς επιδρά το εμβόλιο στο νέο στέλεχος. Γιατί έφτασε η Αγγλία σε αδιέξοδο. Η άρνηση των υγειονομικών στο εμβόλιο και το 3ο κύμα.

«Ξέρουμε ότι οι ιοί μεταλλάσσονται συνεχώς κι η συγκεκριμένη είναι μία από τις πολλές. Όχι μόνο την περιμέναμε, αλλά συμβαίνει από την αρχή της πανδημίας», τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Ιωάννης Τούντας.

Σημείωσε μάλιστα ότι, για τα όσα συμβαίνουν στην Αγγλία, «περισσότερο ευθύνεται ο συνωστισμός στα Harrod’s, παρά η μετάλλαξη», ξεκαθαρίζοντας όμως πως, «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μεταδίδεται εύκολα».

Όσο αφορά στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου στο νέο στέλεχος του κορονοϊού, και ο Ι.Τούντας είπε πως «δεν υπάρχει πρόβλημα με το εμβόλιο με τις μέχρι τώρα μεταλλάξεις, αν όμως επεκταθούν περισσότερο από τις σημερινές, τότε θα υπάρξει πρόβλημα» και καθησύχασε πως «και τότε η επιστήμη θα προχωρήσει και θα τις αντιμετωπίσει».

«Όσοι το έχουν κάνει, θα προστατευτούν, όπως και στη γρίπη», συμπλήρωσε, ενώ σχετικά με το αν ανιχνεύεται από τα τεστ το νέο στέλεχος, είπε πως «με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα τεστ ανιχνεύουν τον ιό» και έκανε σαφές πως το νέο στέλεχος «είναι θέμα υπό διερεύνηση, θα γίνουν μελέτες και σε δέκα μέρες θα ξέρουμε περισσότερα».

Κληθείς να σχολιάσει τη θεαματική άρνηση των υγειονομικών στην πρόθεση εμβολιασμού, που αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, εκτίμησε πως «το ποσοστό αυτών που λένε ότι είναι σκεπτικοί και δεν θα το κάνουν, είναι κάτω από 30%, όταν όμως αρχίσει ο εμβολιασμός το ποσοστό θα μειωθεί».

«Το εμβόλιο δεν το κάνουν πολλοί επειδή θεωρούν ότι δεν έλυνα επικίνδυνη η γρίπη, αλλά ο κορονοϊός σκοτώνει 100 συμπολίτες μας κάθε μέρα», υπενθύμισε και καθησύχασε πως «ακόμα κι ένα 30% δε θέλει να κάνει το εμβόλιο, δεν μας εμποδίζει να κάνουμε την ανοσία».

«Αν έχουμε μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, θα έχουμε πολλές εισαγωγές και τον Γενάρη θα έχουμε νέα έξαρση της πανδημίας και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», κατέληξε κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.