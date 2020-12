Κόσμος

Κορονοϊός - Σεούλ: Απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 4 ατόμων

Εντείνονται οι πιέσεις στην κυβέρνηση για επιβολή αυστηρού lockdown σε εθνικό επίπεδο, μετά το ρεκόρ θανάτων το προηγούμενο 24ωρο.

Οι Αρχές στη Σεούλ και σε περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα της Νοτίου Κορέας αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις συγκεντρώσεις άνω των τεσσάρων ανθρώπων εν όψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα, λίγη ώρα αφότου η χώρα κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από την αρχή της πανδημίας.

Η κυβέρνηση του Προέδρου Μουν Τζε-ιν αντιστέκεται στις εκκλήσεις να επιβάλλει αυστηρό lockdown σε εθνικό επίπεδο, καθώς φοβάται ότι η νοτιοκορεάτικη οικονομία θα παραλύσει. Όμως οι τοπικές Αρχές στη Σεούλ, στην επαρχία Κιόνγκι και στην πόλη Ιντσόν ανακοίνωσαν άνευ προηγουμένου περιορισμούς στις δημόσιες συναθροίσεις από την 23η Δεκεμβρίου ως την 3η Ιανουαρίου.

«Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την τρέχουσα κρίση αν δεν μειώσουμε τις συστάδες των μολύνσεων που εξαπλώνονται μέσω ιδιωτικών συγκεντρώσεων οικογενειών, φίλων και συναδέλφων», δήλωσε ο υπηρεσιακός δήμαρχος της πρωτεύουσας, Σάο Τζανγκ-χαπ. «Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία να σπάσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης».

Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις συγκεντρώσεις, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τις κηδείες και τους γάμους. Μέχρι σήμερα απαγορευόταν να συγκεντρώνονται πάνω από εννέα άνθρωποι.

Στη Σεούλ και την Ιντσόν ζουν σχεδόν οι μισοί από τους 51 εκατ. κατοίκους της Νότιας Κορέας.

Στην πρωτεύουσα τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες το 41,4% των μολύνσεων ιχνηλατήθηκε σε εστιατόρια και παρόμοια καταστήματα, το 16,9% σε γραφεία, το 15,5% σε χώρους λατρείας και το 12,3% σε ιατρικές εγκαταστάσεις και γηροκομεία, σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών Αρχών.

Η Αστυνομία έκανε εφόδους σε χώρους όπου υπήρχαν υποψίες πως παραβιάζονταν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και εντόπισε 35 πρόσωπα στα οποία ασκήθηκαν διώξεις, σύμφωνα με τον δήμο.

Το προηγούμενο 24ωρο υπέκυψαν 24 ασθενείς με την COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας να φθάνει ως εδώ τους 698 νεκρούς, σύμφωνα με τη νοτιοκορεάτικη Υπηρεσία Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KDCA).

Στην ευρύτερη περιοχή της Σεούλ, απομένουν μόλις τέσσερις διαθέσιμες κλίνες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου. 274 ασθενείς νοσηλεύονται σε σοβαρή ως κρίσιμη κατάσταση.

Τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 926 κρούσματα του SARS-CoV-2, με το σύνολό τους να φθάνει τα 50.591.

Οι Αρχές έδωσαν εντολή σε ιδιωτικά νοσοκομεία να απελευθερώσουν 300 και πλέον κλίνες για ασθενείς με την COVID-19. Το ποσό που προβλέπουν ότι θα χρειαστεί να τους καταβάλουν ανέρχεται σε 4,5 εκατ. δολάρια (3,69 εκατ. ευρώ).