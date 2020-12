Κοινωνία

Συλλήψεις για ναρκωτικά στον Ασπρόπυργο (εικόνες)

Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των Αρχών.

Ηρωίνη σε μορφή βράχου εντοπίστηκε στην οικία τριών ατόμων Ελληνικής υπηκοότητας ηλικίας 20, 24 και 41 ετών, στη «Νέα Ζωή» Ασπρόπυργου Αττικής, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή 18/12/2020 από στελέχη της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Ουσιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας.

Μετά από νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία των τριών συλληφθέντων, με τη συνδρομή των Τμημάτων Ασφαλείας και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ Ασπροπύργου), εντοπίστηκαν:

Μία κοντόκανη μονόβολη καραμπίνα.

Τρεις πινακίδες κυκλοφορίας που ανήκουν σε διαφορετικά οχήματα.

Δύο κινητά τηλέφωνα.

Είκοσι τέσσερα λευκά στρογγυλά δισκία άγνωστης δραστικής ουσίας.

Ένα γυναικείο τσαντάκι με το χρηματικό ποσό των 255 ευρώ.

Ένα μεταλλικό κουτί που περιείχε ηρωίνη σε μορφή βράχου, μεικτού βάρους 53,2 γρ.

Μία νάιλον συσκευασία που περιείχε μία ζυγαριά ακριβείας καθώς και ηρωίνη σε μορφή βράχου μεικτού βάρους 25,2 γρ.

Δύο ΙΧΕ οχήματα, εκ των οποίων το ένα χωρίς να φέρει αριθμό κυκλοφορίας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας που διενεργεί προανάκριση κατασχέθηκαν όλα τα παραπάνω ανευρεθέντα, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.