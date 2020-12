Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εξιτήριο πήρε ο 8χρονος Γιάννης (εικόνες)

Χριστούγεννα στο σπίτι, μαζί με την οικογένειά του, θα γιορτάσει ο μικρός Γιάννης, που βγήκε νικητής από αυτήν τη μεγάλη “μάχη”.

Οι γιορτές ήρθαν νωρίτερα για την οικογένεια Παπαδημητρίου, μιας και ο 8χρονος Γιάννης ξεπέρασε τις επιπλοκές της COVID-19 και πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο του Ρίου.

Το αγοράκι είχε παρουσιάσει μια σπάνια επιπλοκή, ένα μεταφλεγμονώδες σύνδρομο, που εμφανίζεται σε παιδιά που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό.

Πριν από δώδεκα ημέρες είχε βγει από τη ΜΕΘ και νοσηλεύτηκε στην παιδιατρική κλινική. Πλέον οι γιατροί άναψαν το “πράσινο φως” για το εξιτήριο και η οικογένεια θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι.

Εικόνες, βίντεο: tempo24.news