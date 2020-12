Κόσμος

Πόσο θα στοιχίσει στην ΕΕ η κάθε δόση εμβολίου της Pfizer - BioNTech

Τι αποκαλύπτει το έγγραφο στο οποίο έχει πρόσβαση το Reuters για την τιμή του εμβολίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να καταβάλει 15,5 ευρώ (18,9 δολάρια) ανά δόση για το εμβόλιο κατά της COVID-19 που ανέπτυξαν οι Pfizer και BioNTech, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της ΕΕ στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters.

Η τιμή, που είναι εμπιστευτική και αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης για συνολικά 300 εκατ. δόσεις, είναι λίγο χαμηλότερη από τα 19,5 δολάρια ανά εμβόλιο που συμφώνησαν να καταβάλουν οι ΗΠΑ για την πρώτη παρτίδα 100 εκατ. δόσεων του ίδιου εμβολίου.

Το έγγραφο της ΕΕ με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε εσωτερικά αφού η ΕΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία προμήθειας με τη Pfizer και τον γερμανικό της εταίρο BioNTech στις 11 Νοεμβρίου.