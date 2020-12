Οικονομία

ΕΕΤ: παράταση στο αυξημένο όριο για ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες

Ποιο είναι το όριο μέχρι το οποίο όλες οι συναλλαγές μπορούν να γίνονται ανέπαφα και μέχρι πότε παρατείνεται το μέτρο.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με σημερινή της ανακοίνωση ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την παράταση εφαρμογής της αύξησης του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ έως την 31 Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «σε συνέχεια της από 22 Σεπτεμβρίου 2020 Ανακοίνωσης της ΕΕΤ, οι τράπεζες μέλη της, εφαρμόζοντας έμπρακτα τη δέσμευση διαρκούς συνδρομής τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορονοϊού (COVID-19) στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική πρακτική, θα διατηρήσουν έως την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ.

Από την 30η Μαρτίου 2020 οπότε και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε σχεδόν καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του τερματικού (POS).

Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, μπορούν να πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ συνεχίζει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν οι συναλλασσόμενοι στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.