Παράξενα

Βρήκε... καρχαρία έξω από το σπίτι του (εικόνες)

Σε απόσταση λίγων μέτρων από το φράχτη του σπιτιού του βρέθηκε ο καρχαρίας.

Έναν καρχαρία βρήκε σε απόσταση λίγων μέτρων από την αυλή του κάτοικος του Κουινσλαντ, στην Αυστραλία, μετά από πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Ο άνδρας, που διαμένει σε παραθαλάσσια περιοχή, ανήρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τη φωτογραφία της πλημμυρισμένης περιοχής. Τα νερά έφταναν μέχρι το φράχτη του και σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων ήταν ο καρχαρίας.

Η εμφάνιση καρχαριών στα νερά της περιοχής είναι πολύ συχνό φαινόμενο.

Πριν από χρόνια, το 2003, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία ενώ κολυμπούσε σε λίμνη της περιοχής.

Λόγω του ότι διαβιούν στα νερά, κανάλια και λίμνες της περιοχής, οι Αρχές έχουν κάνει σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν το κολύμπι, ακόμα και στην παραλία της πόλης.