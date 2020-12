Πολιτική

Δένδιας προς Τσαβούσογλου: Ξεχάσατε το Διεθνές Δίκαιο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η “πληρωμένη” απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών στον Τούρκο ομόλογό του, μετά από τις… συμβουλές που ανήρτησε στο Twitter.

Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά τις “συμβουλές” που του έδωσε μέσω social media.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ανήρτησε στο Twitter τις δικές του συμβουλές προς τη γειτονική χώρα, αναφέροντας τα εξής:

«Σε ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε μου, Μεβλούτ. Καθώς ανταλλάσσουμε ευχές και συμβουλές, μακάρι το 2021 να είναι η χρονιά που η Τουρκία θα:

εγκαταλείψει τις απειλές πολέμου εναντίον της Ελλάδας στην περίπτωση που εξασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Εξάλλου, ζούμε στον 21ο αιώνα. φιλοδοξήσει να γίνει περισσότερο Ευρωπαία και λιγότερο νέο-οθωμανική. Αυτό θα είναι προς όφελος του τουρκικού λαού. αποφύγει τις προκλήσεις και τις παράνομες δραστηριότητες.

Παρεμπιπτόντως, Υπάρχει κάτι, Μεβλούτ, στο οποίο ξεχάσατε να αναφερθείτε, για ακόμη μία φορά: είναι το Διεθνές Δίκαιο. Η μόνη βάση για έναν εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με τις διαφορές μας, αγαπητέ φίλε μου. Ευτυχισμένο το 2021!»

2. Aspire to become more European. Less Neo-Ottoman. This will best serve the Turkish people. @MevlutCavusoglu — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020

By the way. There is one thing Mevlut you forgot to mention yet again: it’s International Law. The only basis for a constructive dialogue about our difference, my dear friend. Happy 2021! @MevlutCavusoglu — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Τσαβούσογλου συνέστησε στην Αθήνα να μη ζητάει βοήθεια από άλλες χώρες και ευχήθηκε το 2021 να είναι η χρονιά κατά την οποία οι δύο χώρες θα διευθετήσουν τις διαφορές τους.

«Αγαπητέ Νίκο, μία φιλική συμβουλή για τη νέα χρονιά - σταματήστε να ζητάτε βοήθεια από άλλους και να πληγώνετε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Μακάρι το 2021 να είναι η χρονιά κατά την οποία θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας δίκαια, συζητώντας με ειλικρίνεια και σοβαρότητα», έγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στο Twitter.

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi — Mevlut Cavusoglu (@MevlutCavusoglu) December 20, 2020