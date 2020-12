Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 14χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Πού εντοπίστηκε ο ανήλικος που αναζητείτο τις τελευταίες μέρες.

Σε περιοχή κοντά στην Τούμπα, εντοπίστηκε από αστυνομικούς, ο 14χρονος ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το Παπάφειο Ορφανοτροφείο όπου είχε οδηγηθεί μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Ανηλίκων καθώς κατηγορείται, μαζί με την 12χρονη αδελφή του, για ληστεία μετά φόνου, με θύμα 87χρονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και αναμένεται από την εισαγγελία ανηλίκων να καθοριστεί που θα οδηγηθεί.

Στο μεταξύ, αύριο αναμένονται να απολογηθούν η 45χρονη γιαγιά του ανήλικου και ο 40χρονος σύντροφός της οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση και σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για συνέργεια σε θανατηφόρα ληστεία.