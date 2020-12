Πολιτική

Πέτσας για κορονοϊό: δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό στις γιορτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επιδημιολογική εικόνα στη χώρα μας, το πρόγραμμα εμβολιασμού και τη νέα στρατηγική των τεστ covid.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι «η επιδημιολογική κατάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παραμένει επιβαρυμένη. Οι Κυβερνήσεις ανησυχούν ενόψει των εορτών και παίρνουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκαλεί το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλες χώρες. Ήδη στο Λονδίνο επιβλήθηκε αυστηρό lockdown, ενώ σε επίπεδο Ε.Ε. έχει ήδη προγραμματιστεί συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού μηχανισμού κρίσεων για να υπάρξει ευρωπαϊκός συντονισμός.

Στη χώρα μας από σήμερα στις 6 το πρωί όλοι όσοι έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, υποχρεούνται να παραμένουν σε κατ’ οίκον απομόνωση 7 ημερών, αντί 3 ημερών που ισχύει για τις αφίξεις από κάθε άλλη χώρα. Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας θα αξιολογήσει εκτενέστερα σήμερα τα επιστημονικά δεδομένα που διαμορφώνονται και θα επανέλθει με τυχόν νεότερες εισηγήσεις».

Η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα μας

«Στο μεταξύ, την εβδομάδα που πέρασε είχαμε περαιτέρω μείωση του αριθμού των νέων κρουσμάτων, των εισαγωγών στα νοσοκομεία μας και των διασωληνωμένων. Παράλληλα όμως, τόσο σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, όσο και στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, το ιικό φορτίο παραμένει υψηλό. Κάνουμε έκκληση, άλλη μια φορά, όχι μόνο στους κατοίκους των επιβαρημένων περιοχών, αλλά στους πολίτες όλης της χώρας να μην χαλαρώσουμε στις γιορτινές μέρες.

Όλοι έχουμε κουραστεί από την καραντίνα που μας απομάκρυνε από τους αγαπημένους μας, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε μια συνάντηση λίγων ωρών να απειλήσει τις ζωές μας και να καταστρέψει όλα όσα πετύχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο συγχρωτισμός και οι συναθροίσεις, ιδιαίτερα σε κλειστούς και μη καλά αεριζόμενους χώρους όπως είναι τα σπίτια μας, μπορεί να γίνουν γιορτή για τον ιό και όχι για μας. Οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα εύθραυστες και δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για πειραματισμούς, ούτε για λάθη, ούτε για ρίσκο.

Θέλουμε μετά τις γιορτές να πάμε μπροστά, όχι να γυρίσουμε πίσω. Θέλουμε καθώς θα ξεκινήσει και ο εμβολιασμός, να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Θέλουμε -και μπορούμε- να τα καταφέρουμε. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε με τα ίδια πρόσωπα -το πολύ με άλλη μια οικογένεια- τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ας μην παίξουμε με τις ζωές μας και τις ζωές των ανθρώπων που αγαπάμε. Ας παίξουμε άμυνα. Πολύ περισσότερο τώρα που έρχεται το εμβόλιο και η ελπίδα δεν είναι ευχή, αλλά ορατή πραγματικότητα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Εμβολιασμός

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα του εμβολιασμού, ο κ. Πέτσας δήλωσε, «σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, για την έγκριση του πρώτου εμβολίου κατά του κορονοϊού -αυτού της Pfizer. Κάθε χώρα θα λαμβάνει τα εμβόλια που της αναλογούν με βάση τον πληθυσμό της και δεν θα υπάρχει καμία απολύτως διαφοροποίηση ως προς τον χρόνο παραλαβής. Οι πρώτες παρτίδες θα φτάσουν στη χώρα μας στις 26 Δεκεμβρίου και από την επόμενη, θα μπορούμε να ξεκινήσουμε τους πρώτους εμβολιασμούς σε νοσοκομεία αναφοράς.

Ακολουθώντας τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού θα προηγηθούν οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι ήρωες -όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός- οι οποίοι σήκωσαν τόσο μεγάλο βάρος τους τελευταίους μήνες. Θα ακολουθήσουν μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και οι περίπου 2,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας άνω των 65 ετών, καθώς από αυτές τις ηλικίες προέρχεται το 85% των υνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την πανδημία και το 60% των διασωληνωμένων.

Το εγχείρημα είναι τεράστιας έκτασης και πολυπλοκότητας και οι προετοιμασίες συνεχίζονται εντατικά. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι χώροι σωστής αποθήκευσης του εμβολίου, καθώς και οι όροι ασφαλούς και γρήγορης μεταφοράς στα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα, που έχουν οργανωθεί σε κάθε γωνιά της χώρας. Για τον συντονισμό του όλου εγχειρήματος, λειτουργεί στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας μεγάλη ομάδα στελεχών από τα Υπουργεία Υγείας, Ψηφιακής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη. Και ο στόχος μας είναι να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν, όσοι περισσότεροι συμπολίτες μας είναι εφικτό, γεγονός που θα σημάνει την αρχή του τέλους της πανδημίας.

Από σήμερα και κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιείται, στο Υπουργείο Υγείας, τακτική ενημέρωση για την πορεία και τον προγραμματισμό του εμβολιασμού από την ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών κυρία Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας κ. Μάριο Θεμιστοκλέους».

Η στρατηγική των τεστ

«Η πανδημία του κορονοϊού μάς έφερε μπροστά σε καταστάσεις που δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε λίγους μήνες πριν. Η αντιμετώπισή του επιβάλλει την ομοψυχία όλων μας και την τήρηση των μέτρων που συνιστούν οι ειδικοί. Για αυτό, κάθε ένας και κάθε μία από εμάς μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην κοινή προσπάθεια. Μια πτυχή αυτής της κοινής προσπάθειας είναι η παρακολούθηση ενός κρίσιμου επιδημιολογικού παράγοντα για τη μέτρηση της διασποράς στην κοινότητα, του «δείκτη θετικότητας» του κορονοϊού.

Η παρακολούθηση του δείκτη θα μας επιτρέπει να έχουμε ακριβή εικόνα για την μετάδοση του ιού στην κοινότητα. Ο δείκτης θετικότητας προκύπτει από τα τεστ κορονοϊού που γίνονται καθημερινά στη χώρα. Η συμμετοχή λοιπόν στο τυχαιοποιημένο δείγμα ελέγχων θα βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση, στην προστασία των ευάλωτων αγαπημένων μας στο στενό μας περιβάλλον, αλλά και τους ειδικούς να διαμορφώσουν την απαραίτητη εικόνα για τη μετάδοση του κορονοϊού σε όλη τη χώρα με έγκαιρο εντοπισμό της διασποράς

Σε αυτό το πλαίσιο, από σήμερα το βράδυ, μπαίνει σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα με στόχο την καθημερινή διενέργεια 12 χιλιάδων περίπου δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλη την Επικράτεια. Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα στη διεύθυνση testing.gov.gr και έχουν καθοριστεί 386 σταθερά σημεία ελέγχου στα οποία συμπεριλαμβάνονται Κέντρα Υγείας, μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και υγειονομικές μονάδες του ΕΟΔΥ. Στην πλατφόρμα, αυτή, μπορεί κάθε συμπολίτης μας να δηλώσει ενδιαφέρον για test και θα ειδοποιείται για τον τόπο και τον χρόνο που θα το κάνει. Το πρόγραμμα αφορά όλους μας, με εξαίρεση όσους παρουσιάζουν συμπτώματα, οι οποίοι θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με τον γιατρό τους για να κάνουν τεστ στα Κέντρα Υγείας και τα νοσοκομεία», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Μεταρρυθμίσεις

«Αύριο Τρίτη, στις 11:00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει μέσω τηλεδιάσκεψης, στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2020. Στη συνεδρίαση αυτή αναμένεται να γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου του έτους που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και αντίστοιχος προγραμματισμός ενός γενναίου πλέγματος μεταρρυθμίσεων για την επόμενη χρονιά. Η διαδρομή του 2020 κατέδειξε ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά τις κρίσεις, συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις. Που έχουν μία βασική στόχευση: Να κάνουν τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη.

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων για τη φετινή χρονιά, εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το κατεπείγον νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο εμπεριέχει ρυθμίσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που έχουν θεσπιστεί είτε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, είτε με νόμους που λήγουν στις 31/12/2020. Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου, μεταξύ άλλων, αφορούν:

-Στην παράταση των «γρήγορων» covid test,

-στις δράσεις των κινητών ομάδων υγείας,

-στην αποστολή φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες,

-στις προσλήψεις επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και στις δυνατότητες μετακίνησής τους,

-στη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία,

-στη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού εντός μιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας,

-στη δυνατότητα μετατροπής απλών κλινών νοσηλείας σε Μ.Α.Φ. και Μ.Ε.Θ.,

-στη δυνατότητα των νεφροπαθών να πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία για αιμοκάθαρση,

-στη θέσπιση μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. για τα εμβόλια και τα διαγνωστικά τεστ,

-στην υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6%, από το 13%, των ειδών που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης,

-στην ένταξη των συνανθρώπων μας με αναπηρία όρασης με ποσοστό άνω του 80%, σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 1.650 κυβικών εκατοστών,

-την ενίσχυση του e-ΕΦΚΑ με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να εκκαθαριστούν οι εκκρεμείς συντάξεις,

-την παράταση του μηχανισμού «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ»,

-τη θέσπιση ακατάσχετου και αφορολόγητου για τις ενισχύσεις που καταβάλλονται στους αγρότες μας στο πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοιού στον πρωτογενή τομέα,

-ρυθμίζονται τα προσόντα των επαγγελματιών οπλιτών για την επικείμενη πρόσληψή τους, θέματα κρίσεων και προαγωγών Αξιωματικών, καθώς και θέματα ναυπήγησης ταχέων περιπολικών του Πολεμικού Ναυτικού και ολοκλήρωσης εργασιών σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού,

-δίνεται η δυνατότητα πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών προς τους Ο.Τ.Α. έως και σε 120 δόσεις με απαλλαγή των επιβαρύνσεων που υπάρχουν από το 60% έως και 100%, καθώς και η δυνατότητα 24 αντί 10 δόσεων για αναδρομικές χρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων που υπέβαλαν δήλωση διόρθωσης για αδήλωτα τετραγωνικά,

-δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης στους Ο.Τ.Α. προσωπικού απαραίτητου για την καταπολέμηση της πανδημίας», ανέφερε ο κ. Πέτσας.

Πρόγραμμα Πρωθυπουργού

Τέλος, σε ότι αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ο κ. Πέτσας είπε, «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, νωρίτερα σήμερα στις 11:00, συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Όπως ανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα εμβολιαστεί την πρώτη ημέρα που το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο στην Πατρίδα μας, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είναι η 27η Δεκεμβρίου 2020.

Αύριο Τρίτη, στις 11:00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει μέσω τηλεδιάσκεψης, στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για το 2020.

Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη σε νοσοκομεία και δομές της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο και αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών».