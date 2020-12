Κοινωνία

Γιατρός έπεσε από τον 5ο όροφο νοσοκομείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από τον θάνατο γνωστού γιατρού.

(φωτογραφία αρχείου)

Σοκ προκαλεί η αυτοκτονία γνωστού γιατρού του Νοσοκομείου Βόλου, ο οποίος ανέβηκε στον 5ο όροφο του κτιρίου και πήδηξε στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το e-thessalia,gr, πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του και την περασμένη Παρασκευή.

Τότε είχε εντοπιστεί, μετά από κινητοποίηση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, σε χωματόδρομο στην περιοχή των Μελισσατίκων μέσα σε αυτοκίνητο, έχοντας καταναλώνει μεγάλη ποσότητα χαπιών.