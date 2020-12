Κοινωνία

Κατασκοπεία στη Ρόδο: Ενώπιον της Δικαιοσύνης οι κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο 35χρονος μάγειρας που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Ολοκληρώθηκε στις 12:40 η κατάθεση του 35χρονου γραμματέα του Τουρκικού Προξενείου ενώπιον της κ. Ανακρίτριας.

Στη συνέχεια ο 35χρονος βρέθηκε ενώπιον της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να γίνει κατ΄αντιπαράσταση κατάθεση και των δύο ενώπιον της κ. Ανακρίτριας ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για την τύχη τους θα αποφανθούν Ανακρίτρια και Εισαγγελέας, αργότερα σήμερα το απόγευμα.

Ο 35χρονος κατηγορούμενος πέρασε την πόρτα του γραφείου της κ. Ανακρίτριας στις 10:15 το πρωί, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φορώντας μάλιστα αλεξίσφαιρο γιλέκο και η διαδικασία διήρκεσε μέχρι τις 12:40.

Στις 14:00 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της κ. ανακρίτριας ο 52χρονος ναυτικός.

Ο 35χρονος με τον 52χρονο ναυτικό, διώκονται, όπως έγραψε η «δημοκρατική», για υποστήριξη πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού κατ’ εξακολούθηση, για παραβίαση μυστικών πολιτείας από κοινού κατ’ εξακολούθηση και για κατασκοπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ενιαίο σκοπό, χρήση για διαβίβαση του κρατικού απορρήτου σε άλλον με σκοπό να προκαλέσουν κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτους.

Ο 35χρονος να υπενθυμίσουμε ότι στις έγγραφες εξηγήσεις του, όπως έγραψε η “δ” αφού αναφέρθηκε στην οικογενειακή του κατάσταση, στις σπουδές του και στην απασχόλησή του στο προξενείο, αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται και μάλιστα «επιφυλάχθηκε των δικαιωμάτων του».

Στην κατάθεση που έδωσε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό για ένα έτος από τον 8ο μήνα του 2008 έως τον ίδιο μήνα του 2009 και περιγράφει ακολούθως πως απασχολείται από 8ετία ως γραμματέας στο προξενείο με καθήκοντα και διερμηνέα. Τόνισε ακόμη ότι συνοδεύει τον πρόξενο σε όλες τις εκδηλώσεις και είναι ο σύνδεσμός του ουσιαστικά με τις αρχές και τους φορείς.

Σε ό,τι αφορά τις επαφές του με τον 52χρονο ναυτικό υποστηρίζει ότι οι σχέσεις τους, που αναπτύχθηκαν όχι από δική του πρωτοβουλία αλλά του συγκατηγορούμενού του, είχαν αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα λόγω της καταγωγής του. Μιλούσαν, όπως διατείνεται, για οικογενειακά τους θέματα, για την μηχανοκίνηση και το φαγητό αλλά και για την… πανδημία του κορονοϊού.

Αφήνει να εννοηθεί ότι η όλη υπόθεση είναι κατασκευασμένη από ένα άτομο που προέβη σε ανώνυμη καταγγελία και τον 52χρονο, λέγοντας μάλιστα ότι αυτοί που ισχυρίστηκαν και διέδωσαν ψευδή γεγονότα εις βάρος του «τους παραδίδει στην Ελληνική Δικαιοσύνη». Κάνει λόγο επίσης για παράβαση ελευθεριών και δικαιωμάτων του.

Πηγή: dimokratiki.gr