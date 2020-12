Παράξενα

Τα Χριστούγεννα είναι η μέρα με τα σπανιότερα γενέθλια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για διάφορους λόγους, σε αρκετές χώρες τα Χριστούγεννα είναι η μέρα με τις λιγότερες γεννήσεις όλου του έτους.

Όλοι, μικροί και μεγάλοι, περιμένουν τα Χριστούγεννα, αλλά σχετικά λίγοι έχουν γενέθλια αυτή τη μέρα. Για διάφορους λόγους, σε αρκετές χώρες τα Χριστούγεννα είναι η μέρα με τις λιγότερες γεννήσεις όλου του έτους.

Στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία τα Χριστούγεννα είναι η λιγότερο δημοφιλής μέρα για γέννηση μωρού, ενώ στη Βρετανία η δεύτερη λιγότερο δημοφιλής μετά την «γειτονική» 26η Δεκεμβρίου. Αλλά και η Πρωτοχρονιά δεν πάει πίσω, καθώς την πρώτη μέρα του χρόνου γεννιούνται επίσης λιγότερα παιδιά. Στις ΗΠΑ π.χ. η Πρωτοχρονιά είναι η δεύτερη λιγότερο δημοφιλής μέρα για γενέθλια μετά τα Χριστούγεννα.

Εκτιμάται ότι σε αρκετές χώρες τα Χριστούγεννα γεννιούνται 30% έως 40% λιγότερα παιδιά από ό,τι στη μέρα κορύφωσης του έτους, συνήθως μέσα στο φθινόπωρο. Μια βασική αιτία που τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά γεννιούνται λίγα παιδιά, είναι ότι οι γιατροί δεν προγραμματίζουν τοκετούς με καισαρική αυτές τις μέρες. Με δεδομένο ότι σχεδόν ένα τρία μωρά γεννιέται με καισαρική πλέον, είναι φανερό πόσο αυτό επηρεάζει την κατανομή των γεννήσεων μέσα στο έτος.

Αλλά και στην περίπτωση που ο τοκετός δεν γίνεται με καισαρική, αλλά με τεχνητό τρόπο (πρόκληση τοκετού από το γιατρό), οι γυναικολόγοι προτιμούν να γιορτάζουν με την οικογένεια τους τα Χριστούγεννα, παρά να τρέχουν στο μαιευτήριο. Όμως και οι ίδιοι οι υποψήφιοι γονείς κάνουν τη δική τους διαχείριση του χρόνου, συχνά αποφεύγοντας τα γεννητούρια μέσα στις γιορτές.

Η πιο δημοφιλής εποχή για γεννήσεις σε αρκετές χώρες είναι το φθινόπωρο, συνήθως τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι πολλά μωρά συλλαμβάνονται κατά τους πιο κρύους μήνες του χειμώνα που έχει προηγηθεί. Αξιόπιστα στοιχεία για τις περισσότερες χώρες (γεννήσεις ανά ημέρα του έτους) δεν υπάρχουν, πολύ περισσότερο που περίπου το ένα στα τέσσερα παιδιά που γεννιέται στη Γη, επίσημα είναι…ανύπαρκτο, καθώς δεν υπάρχουν ληξιαρχεία ή άλλες υπηρεσίες για να καταγράψουν τυπικά τη γέννηση του.

Στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι οι πιο δημοφιλείς μήνες για γέννηση μετακινούνται ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. Στις πιο βόρειες χώρες οι γεννήσεις κορυφώνονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ στις χώρες πιο κοντά στον Ισημερινό αυτό συμβαίνει αργότερα, συνήθως τον Οκτώβριο. Στις ΗΠΑ οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γενέθλια στις 16 Σεπτεμβρίου, στη Βρετανία στις 26 Σεπτεμβρίου, στην Ιρλανδία την 1η Οκτωβρίου, στην Αυστραλία στις 17 Σεπτεμβρίου και στη Νέα Ζηλανδία στις 30 Σεπτεμβρίου. Σε όλες τις αγγλόφωνες χώρες (ΗΠΑ, Βρετανία, Ιρλανδία, Αυστραλία, Ν.Ζηλανδία κ.α.) στις δύο πρώτες θέσεις του καταλόγου με τα λιγότερο δημοφιλή γενέθλια βρίσκονται οι ίδιες μέρες: 25 Δεκεμβρίου, 26 Δεκεμβρίου και Πρωτοχρονιά.