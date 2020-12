Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Σαββίδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο έφερε η είδηση του θανάτου του πρώην προέδρου της ΠΟΕΣΥ, Γιώργου Σαββίδη.

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Γιώργος Σαββίδης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και συνδικαλιστής "έφυγε" ξαφνικά χθες το βράδυ, σε ηλικία 82 ετών.

Ο Γιώργος Σαββίδης γεννήθηκε στo Κερατσίνι τo 1938. Μετά το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών φοίτησε στην Πάντειο Σχολή. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε ως πειραϊκός συντάκτης στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ» το 1962, όπου και παρέμεινε έως το 1967. Την περίοδο της Δικτατορίας εντάχθηκε στο ΠΑΜ και εργάστηκε για την έκδοση της αντιστασιακής εφημερίδας «ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ». Από το 1974 εργάζεται στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ» ως συντάκτης ύλης ενώ το 1978 εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα της «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ». Από το 1982 έως το 1989 υπήρξε αρχισυντάκτης της εφημερίδας, ενώ, έως το 1995, διετέλεσε διευθυντής σύνταξης της «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ». Στην ίδια εφημερίδα εργάστηκε τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, ως σύμβουλος έκδοσης και αρθρογράφος.

Ο Γιώργος Σαββίδης υπήρξε ένας διακεκριμένος συνάδελφος που εργάστηκε σκληρά για 50 ολόκληρα χρόνια. Υπήρξε αρθρογράφος για 25 χρόνια στην «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», με τη μόνιμη προσωπική του στήλη «ΓΝΩΜΗ». Στην αρθρογραφία του, πέραν των πολιτικών θεμάτων, ασχολήθηκε εντατικά με το θέμα της ελευθεροτυπίας, της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και των παραβιάσεών της, συντάσσοντας περισσότερα από 200 άρθρα και μελέτες επί των θεμάτων αυτών. Είχε έντονη συνδικαλιστική δραστηριότητα, καθώς υπήρξε μέλος των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Ενώσεως, μέλος του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ και τέλος, Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ. Υπήρξε ο εμπνευστής του όρου «Αυριανισμός» και ένας από τους εισηγητές για τη σύνταξη του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ. Το 1995, τιμήθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση «για τη συνεχή αρθρογραφία για τα ΜΜΕ, με στόχο την αναβάθμισή τους και το σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία».

Συνάδελφος ευγενής, εργατικός και έντιμος, διέγραψε μια λαμπρή διαδρομή με καθαρή επαγγελματική συνείδηση. Αυτός ήταν, άλλωστε, και ο λόγος, που οι συνάδελφοι τον τίμησαν επανειλημμένα με την ψήφο τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως αποχαιρετά τον άξιο συνάδελφο, συλλυπείται τη λατρεμένη του σύζυγο Κυριακή, τους οικείους του και ιδιαίτερα τον μονάκριβο γιο του Χάρη, ο οποίος συνεχίζει στα βήματα του πατέρα του.

Η κηδεία του Γιώργου Σαββίδη θα γίνει αύριο Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020, στις 12 μ., στο Νεκροταφείο Αμαρουσίου.

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, την ενίσχυση της δομής «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

Συλληπητήρια από την ΕΣΗΕΠΗΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων εκφράζει θερμά συλλυπητήρια, στην οικογένεια και τους οικείους του.

Όπως σημειώνει: «Η απώλεια του Γιώργου Σαββίδη, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο συνδικαλιστικό χώρο των δημοσιογράφων. Ο Γιώργος Σαββίδης, πάλεψε μαχητικά από όλες τις θέσεις που υπηρέτησε για τα δικαιώματα του κλάδου και θα παραμείνει πάντα ζωντανός στις μνήμες μας. Καλό ταξίδι συναγωνιστή Γιώργο…»