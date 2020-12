Πολιτική

Η Καλυψώ έκλεψε την παράσταση στη συνάντηση Σακελλαροπούλου – Μητσοτάκη (εικόνες)

Ένας…απρόσκλητος επισκέπτης και «φίλος» της Προέδρου της Δημοκρατίας έκανε την εμφάνισή του στο σαλόνι του Προεδρικού.

Η γάτα που έχει υιοθετήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Κατερίνας Σακελλαροπούλου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Καλυψώ, όπως είναι το όνομά της, έκανε..βόλτες στο Προεδρικό, χωρίς να φαίνεται να απασχολείται ιδιαιτέρως από την επισημότητα της ημέρας.

Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, ήταν εκείνος που «γοητεύτηκε» περισσότερο από την παρουσία της, τόσο που ανέβασε τη φωτογραφία της στο Instagram.