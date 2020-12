Πολιτισμός

Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης: Ο Τσίπρας στο πλευρό των ανθρώπων του Πολιτισμού (εικόνες)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στον Instagram στιγμές από την διαδικτυακή εκδήλωση.

«Παρών» στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης των ανθρώπων του πολιτισμού και τον διαδικτυακό τηλεμαραθώνιο αλληλεγγύης ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με χιλιάδες ακόμη χρήστες του διαδικτύου παρακολούθησε την εκδήλωση ενίσχυσης των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτισμού, που πλήττονται οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Ανάρτησε μάλιστα στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram στιγμές από την εκδήλωση: