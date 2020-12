Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Αποκομμένη μετά την μετάλλαξη του ιού

Αποκομμένο από τον κόσμο, το Ηνωμένο Βασίλειο. Φόβοι για χάος στην τροφοδοσία. Στη Θεσσαλονίκη επιβάτες από το Λονδίνο.

Αποκομμένο από τον κόσμο, το Ηνωμένο Βασίλειο φοβάται το χάος στην τροφοδοσία. Η λίστα των χωρών που διακόπτουν τις συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλώνει, μετά την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης περί εντοπισμού στο βρετανικό έδαφος νέου στελέχους του κορονοϊού που ενδεχομένως αυξάνει την μεταδοτικότητά του.

Οι περιορισμοί επεκτείνονται σε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία του στελέχους για το οποίο κάνει λόγο η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

Στη Θεσσαλονίκη επιβάτες από το Λονδίνο – Σε επταήμερη καραντίνα

Την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Λονδίνο, αν υπάρχει φόβος και το πως δέχθηκαν την απόφαση για επταήμερη καραντίνα φτάνοντας στην Ελλάδα, περιέγραψαν στο grtimes.gr οι επιβάτες που έφτασαν σήμερα το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Η πτήση προσγειώθηκε λίγο πριν τις 13.30, ενώ οι επιβάτες από το Λονδίνο ξεκίνησαν να βγαίνουν από το αεροδρόμιο περίπου μια ώρα αργότερα, αφού και οι 35 επιβάτες, οι οποίοι θα μείνουν σε επταήμερη καραντίνα, υποβλήθηκαν σε rapid test. «Τελευταία είχαμε πολλά κρούσματα, όλος ο κόσμος ήταν έξω στα μαγαζιά, γινόταν χαμός. Το 90% των κατοίκων δεν τηρούσε τα μέτρα και ήταν αναμενόμενο να κλείσουν όλα. Τώρα πήγαμε στη ζώνη τέσσερα που είναι όλα κλειστά και βρήκα την ευκαιρία να έρθω πίσω», τόνισε ο Ζαφείρης Δεληγιώργης, ο οποίος ανέφερε ότι δεν υπήρξε δυσκολία για να κλείσει εισιτήρια για Ελλάδα, ωστόσο «από το βράδυ λένε ότι μπορεί να κλείσουν οι πτήσεις», συμπλήρωσε.

«Στην Αγγλία είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και ο κόσμος δεν έχει θορυβηθεί. Βγαίνουν χωρίς μάσκες και μπαίνουν σε λεωφορεία και μετρό χωρίς να υπάρχει έλεγχος», πρόσθεσε. «Μόλις ειδοποιηθήκαμε στο Λονδίνο ότι πάνε να κλείσουν όλα, βγήκαν όλοι έξω για να ψωνίσουν», ανέφερε ο Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος, φέρνοντας σαν παράδειγμα το παραπάνω για να περιγράψει την κατάσταση. Όπως είπε η Εύα και η Κατερίνη μόλις βγήκαν από το αεροδρόμιο, οι οδηγίες που έλαβαν είναι να παραμείνουν σπίτι, σε καραντίνα για επτά ημέρες.





Γαλλία

Η Γαλλία διέκοψε από τα μεσάνυχτα και για 48 ώρες όλες τις μετακινήσεις προσώπων προερχόμενων από το βρετανικό έδαφος, «περιλαμβανομένων των μεταφορών προϊόντων, μέσω οδικών, αεροπορικών, θαλάσσιων και σιδηροδρομικών οδών». Επιτρέπονται οι χωρίς παρουσία προσώπων μεταφορές.

Γερμανία

Η Γερμανία διέκοψε από τα μεσάνυχτα όλες τις αεροπορικές συνδέσεις τις προερχόμενες από την Βρετανία και την Νότια Αφρική, κατ' αρχάς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γερμανικό έδαφος των βρετανών και νοτιοαφρικανών πολιτών με θαλάσσια, οδικά και σιδηροδρομικά μέσα.

Ιταλία

Η Ιταλία, η οποία εντόπισε ένα κρούσμα του νέου στελέχους του ιού, αποφάσισε να διακόψει τις προερχόμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο πτήσεις. Απαγορεύεται η είσοδος στην Ιταλία στα άτομα που έχουν διαμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την διάρκεια των 14 τελευταίων ημερών. Κάθε άτομο που βρίσκεται ήδη στην Ιταλία καλείται να κάνει διαγνωστικό τεστ.

Ιρλανδία

Η Ιρλανδία διέκοψε από τα μεσάνυχτα τις αεροπορικές συνδέσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για τουλάχιστον 48 ώρες.

Ισπανία

Η Ισπανία θα απαγορεύσει σε όλους τους ταξιδιώτες από τη Βρετανία εκτός από τους Ισπανούς πολίτες και τους κατοίκους την είσοδο στη χώρα από αύριο Τρίτη εν μέσω ανησυχιών για ένα νέο στέλεχος του κορονοϊού που εξαπλώνεται ραγδαία, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική κυβέρνηση. Οι έλεγχοι στα σύνορα με το Γιβραλτάρ, όπου έχει εντοπιστεί τουλάχιστον μία περίπτωση μόλυνσης από το νέο στέλεχος του ιού που προκαλεί την αναπνευστική ασθένεια COVID-19, θα ενισχυθούν, πρόσθεσε η κυβέρνηση σε μια ανακοίνωση. Ανέφερε ακόμη πως η απαγόρευση εισόδου για όσους δεν είναι κάτοικοι της χώρας ελήφθη έπειτα από συντονισμό με τη γειτονική Πορτογαλία που ανακοίνωσε την απόφασή της αργά χθες, Κυριακή.

Ολλανδία

Όλες οι επιβατικές πτήσεις που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διακοπεί από τα μεσάνυχτα και μέχρι την 1η Ιανουαρίου. Τα οχηματαγωγά δεν γίνονται δεκτά στα ολλανδικά λιμάνια, εκτός των πλοίων που μεταφέρουν αποκλειστικά φορτηγά με εμπορεύματα. Ένα κρούσμα του νέου στελέχους έχει εντοπισθεί στην Ολλανδία.

Νορβηγία, Δανία, Σουηδία

Η Νορβηγία και η Δανία διέκοψαν τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για 48 ώρες. Η Δανία έχει εντοπίσει εννέα κρούσματα του νέου στελέχους στο έδαφός της. Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσημη απόφαση αναμένεται εντός της ημέρας.

Βέλγιο

Το Βέλγιο διέκοψε από τα μεσάνυχτα τις πτήσεις, και τη σιδηροδρομική σύνδεση μέσω του Eurostar, τις προερχόμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο για τουλάχιστον 24 ώρες.

Υπόλοιπη Ευρώπη

Η Φινλανδία διέκοψε τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για δύο εβδομάδες. Η Ελβετία διέκοψε τα μεσάνυχτα τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Νότια Αφρική μέχρι νεωτέρας. Εσθονία, Λετονία Λιθουανία διέκοψαν τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βουλγαρία διέκοψε όλες τις αεροπορικές συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, η Ρουμανία έλαβε την ίδια απόφαση για δύο εβδομάδες από σήμερα το απόγευμα. Η Κροατία διέκοψε τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για 48 ώρες. Η Βόρεια Μακεδονία διέκοψε τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και επέβαλε απομόνωση 14 ημερών σε όλους όσοι έχουν διαμείνει εκεί το τελευταίο διάστημα. Η Πολωνία θα διακόψει τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο από σήμερα τα μεσάνυχτα. Η Τσεχία κάνει το ίδιο από σήμερα το μεσημέρι. Η Ρωσία διακόπτει τις αεροπορικές συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Καναδάς

Ο Καναδάς αποφάσισε να διακόψει για 72 ώρες τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Χονγκ Κονγκ

Το Χονγκ Κονγκ αποφάσισε σήμερα την διακοπή των πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο από σήμερα τα μεσάνυχτα. Οποιος φθάνει στην πρώην βρετανική αποικία και έχει διαμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τις τελευταίες 14 ημέρες μπαίνει σε πιο μακροχρόνια καραντίνα από την προβλεπόμενη μέχρι σήμερα.

Ινδία

Η Ινδία θα διακόψει τις προερχόμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο πτήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Τουρκία

Η Τουρκία διέκοψε τις πτήσεις που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Δανία, την Ολλανδία και την Νότια Αφρική.

Ιράν

Το Ιράν διέκοψε για δύο εβδομάδες τις προερχόμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο πτήσεις.

Ισραήλ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την απαγόρευση εισόδου στο έδαφος του ξένων υπηκόων προερχόμενων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Νότια Αφρική. Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν επίσης αυστηρά μέτρα για τους Ισραηλινούς θα επιστρέφουν στην χώρα τους, οι οποίοι θα περιορίζονται σε ξενοδοχεία τα οποία θα τελούν υπό την διαχείριση του στρατού και θα λειτουργούν ως κέντρα καραντίνας.

Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία διέκοψε χθες όλες τις διεθνείς πτήσεις και έκλεισε τα χερσαία συνοριακά περάσματα και λιμάνια για τουλάχιστον μία εβδομάδα, με πιθανότητα παράτασης για ακόνη μία εβδομάδα των μέτρων. Ολοι οι επιβάτες που έχουν φθάσει στην Σαουδική Αραβία από τις 8 Δεκεμβρίου από την Ευρώπη και κάθε άλλη περιοχή του κόσμου όπου έχει εντοπισθεί το νέο στέλεχος θα πρέπει να απομονώνονται για δύο εβδομάδες.

Κουβέιτ

Το Κουβέιτ πρόσθεσε το Ηνωμένο Βασίλειο στην λίστα των χωρών «υψηλού κινδύνου» και απαγόρευσε τις πτήσεις.

Νότια Αμερική

Το Σαλβαδόρ απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφός του οποιουδήποτε έχει διαμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Νότια Αφρική τον τελευταίο μήνα. Η Αργεντινή διέκοψε τις προερχόμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο πτήσεις. Η Χιλή θα κάνει το ίδιο από αύριο.

Μαρόκο

Το Μαρόκο διέκοψε από χθες τις προερχόμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο πτήσεις.