Κτηματολόγιο: Προτεραιότητες και ψηφιακές υπηρεσίες

«Έτος ορόσημο» για το Κτηματολόγιο το 2021. Έρχεται το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Κτηματολόγιο. Η δήλωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χρονιά ορόσημο για το Κτηματολόγιο χαρακτήρισε το 2021 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με θέμα «Κτηματολόγιο: Προτεραιότητες 2021 – Ψηφιακές υπηρεσίες». Παραβρέθηκαν ακόμη ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου και ο πρόεδρος του Κτηματολογίου Δημήτρης Σταθάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέλυσε εκτενώς την αναβάθμιση που επέρχεται στο θέμα του Κτηματολογίου και το σημαντικό ρόλο που παίζει η ψηφιοποίησή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό όλης της χώρας, που πραγματοποιείται ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο.

«Το Κτηματολόγιο, για το οποίο ορισμένοι πίστευαν ότι δεν θα τελείωνε ποτέ, σήμερα όχι μόνο έχει μπει για τα καλά στις ράγες της υλοποίησης, αλλά παράλληλα αναβαθμίζεται ψηφιακά. Ψηφιοποιεί δομές, υποδομές, υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες και οι οποίοι μέχρι πρότινος ήταν δέσμιοι της γραφειοκρατίας και της γνωστής ταλαιπωρίας χρόνια στη δημόσια διοίκηση», είπε αρχικά ο κ. Χατζηδάκης και συνέχισε:

«Η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου είναι ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κεφάλαιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, ο οποίος προχωρεί τον τελευταίο χρόνο με γρήγορους ρυθμούς και συνδέεται με κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, όπως είναι η Χωροταξία, η χρήση γης, το περιβάλλον και η ακίνητη ιδιοκτησία. Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών και των επαγγελματικών ομάδων, που σχετίζονται με το Κτηματολόγιο και προσφέρει ασφάλεια, ταχύτητα και ποιότητα στις συναλλαγές των πολιτών με τα κτηματολογικά γραφεία, τα οποία και αυτά βεβαίως μετασχηματίζονται.

Είναι γνωστό ότι η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής αυτών των εξελίξεων στην Ελλάδα. Αναγνωρίζω ότι δεν θα έπρεπε να συμβεί η πανδημία για να έχουμε κάτι τέτοιο, αλλά πάντως έχει επέλθει τους τελευταίους μήνες μία πρόοδος σχετικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες και το Κτηματολόγιο δεν είναι μία εξαίρεση.

Το 2021 θα είναι μια χρονιά ορόσημο για το Κτηματολόγιο. Γιατί πρώτον, το σύνολο σχεδόν των παλιών υποθηκοφυλακείων θα μετεξελιχθούν σε σύγχρονα κτηματολογικά γραφεία. Δεύτερον, όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρουσιάζουμε, καθώς και αυτές που θα τεθούν σε λειτουργία αργότερα, θα επεκταθούν όπως είναι λογικό και στα νέα κτηματολογικά γραφεία κι έτσι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Τρίτον, θα υπάρξει αυτή τη χρονιά σημαντική ωρίμανση όλων των φάσεων της κτηματογράφησης.

Συγκεκριμένα, η συλλογή δηλώσεων έχει ξεπεράσει σε όλη τη χώρα το 65% καλύπτοντας το 93% της Επικράτειας. Το επόμενο έτος θα ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων και στο υπόλοιπο 7%, δηλαδή στις Κυκλάδες, μέρος της Κρήτης, σε Κέρκυρα και Θεσπρωτία, που είναι οι δύο περιοχές που έχουν καθυστερήσει περισσότερο».

Αμέσως μετά ο υπουργός ανέλυσε, λέγοντας: «Έως το τέλος του 2021, θα έχουμε την εξής εικόνα: Θα έχουμε ‘λειτουργούν κτηματολόγιο’ στο 37% των εκτιμώμενων δικαιωμάτων, ενώ θα βρισκόμαστε στη φάση της ανάρτησης-προανάρτησης στο 40%. Στη φάση της εξέτασης ενστάσεων θα είναι το 16% και στη φάση συλλογής δηλώσεων μόνο το 7% των δικαιωμάτων.

Σταδιακά και μέχρι τις αρχές του 2024, η εικόνα θα είναι η εξής: Το Κτηματολόγιο θα έχει ολοκληρωθεί παντού στη χώρα και σε όλα τα επίπεδα κτηματογράφησης. Θα έχουν μετασχηματιστεί και τα 390 υποθηκοφυλάκεια σε 92 σύγχρονα κτηματολογικά γραφεία και θα καταγράφεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή το σύνολο των εγγράφων και χαρτών για όλες τις δικαιοπραξίες ακινήτων. Θα μιλάμε δηλαδή για ένα πλήρως ολοκληρωμένο ψηφιακό Κτηματολόγιο. Άρα θα έχουμε ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, τα 92 νέα κτηματολογικά γραφεία που θα λειτουργούν ψηφιακά και ένα ψηφιακό Κτηματολόγιο, που θα λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα, με τον πρόσφατο Νόμο 4759/2020 για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής Νομοθεσίας, δώσαμε παράταση για ένα έτος στις οριστικές εγγραφές στο Κτηματολόγιο για τις 297 περιοχές της χώρας, τις οποίες η κτηματογράφηση ξεκίνησε πριν το 2006. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες μέχρι το τέλος του 2021, και λαμβάνοντας υπόψιν τις συνέπειες και τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει η πανδημία, να γλιτώσουν τον χαρακτηρισμό της περιουσίας τους ως ‘αγνώστου ιδιοκτήτη’ κι έτσι να μην μεταβιβαστεί αυτή η περιουσία στο Δημόσιο, όπως θα συνέβαινε αν δεν λαμβάνονταν αυτά τα μέτρα. Παρακαλώ όλους να εκμεταλλευτούν αυτή την προθεσμία, για να μην είμαστε συνέχεια μπροστά στο φαινόμενο των παρατάσεων, φαινόμενο που τελικά καθιστά ομήρους τους συνεπείς».

Και κατέληξε: «Το Κτηματολόγιο είναι σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο για τις κτηματικές συναλλαγές, το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά η κτηματαγορά και δεν μπορεί να υπάρξει ξεκάθαρο χωροταξικό τοπίο για όποιον θέλει να αγοράσει, να μεταβιβάσει ή να επενδύσει στην Αγορά των ακινήτων. Με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες φέρνουμε το Κτηματολόγιο ουσιαστικά στο σπίτι του κάθε πολίτη και παράλληλα βελτιώνουμε τη συνεργασία του Κτηματολογίου με τους επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, ενισχύουμε την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη ή του επαγγελματία από το σπίτι του ή από το γραφείο του. Προστατεύουμε τους πολίτες σε αυτή τη συγκυρία από τον κίνδυνο του κορονοϊού, διευκολύνουμε την ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών, καθώς ηλεκτρονικές υπηρεσίες σημαίνει υπηρεσίες όλο το 24ωρο, εξοικονομούμε πόρους από την εξάλειψη υποχρέωσης μετακίνησης στα γραφεία και ειδικά στην περιφέρεια όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες, εξοικονομείται χρόνος και χρήμα. Ενισχύουμε επίσης για διαφάνεια και την αξιοπιστία στις συναλλαγές με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρουσιάζουμε βρίσκονται ήδη στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα του Δημοσίου (gov.gr) και είναι προσβάσιμες για πολίτες και επαγγελματίες. Αυτές οι υπηρεσίες εντάσσονται σε μια συνολική ψηφιακή στρατηγική».

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος για τη χωροταξία θα απαρτίζεται από:

Τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Κτηματολογίου.

Τη ΓΕΩΠΥΛΗ του Κτηματολογίου, η οποία ήδη βρίσκεται σε λειτουργία.

Τον ενιαίο ψηφιακό Χάρτη, για τον οποίο το Υπουργείο συνεργάζεται με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Την ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων των υποθηκοφυλακείων, ένα τεράστιο έργο 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εντάσσεται στην ομάδα των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υφυπουργός Δημήτρης Οικονόμου με την σειρά του, αναφέρθηκε στη σημασία των ψηφιακών υπηρεσιών για την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών και επαγγελματιών, καθώς και στη μετατροπή της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου σε κόμβο ενημέρωσης και συναλλαγών. «Μέσα σε 12 μήνες πάνω από 600.000 μοναδικοί χρήστες από 128 χώρες του κόσμου, επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα για ενημέρωση και χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ υπήρχαν 360.000 νέοι μοναδικοί επισκέπτες στην ιστοσελίδα τους τελευταίους 12 μήνες, εκ των οποίων οι 120.000 δήλωσαν ψηφιακά την ιδιοκτησία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας παράλληλα πως για πρώτη φορά η διαδικασία της Ανάρτησης στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε και ψηφιακά.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε χαρακτηριστικά: «Προχωράμε με γρήγορα και σταθερά βήματα για να γίνει πραγματικά το Κτηματολόγιο ένα σύγχρονο χωροταξικό και περιβαλλοντικό εργαλείο, που θα εξυπηρετεί πρωτίστως τον πολίτη, χωρίς ταλαιπωρία και περιττά έξοδα. Το μήνυμα που έστειλε εξαρχής το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι το δεκαπενταετές αδιέξοδο των παρατάσεων πρέπει να τελειώσει, πέρασε στους πολίτες και η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή. Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που παρουσιάσαμε σήμερα, με την ένταξη όλων των κτηματολογικών γραφείων στον φορέα έως το τέλος του νέου έτους, θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους Έλληνες».

Οι 4 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που παρουσίασε αναλυτικά ο πρόεδρος του Κτηματολογίου Δημήτρης Σταθάκης είναι οι εξής:

1. Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για αιτήσεις, πληρωμές και παραλαβή πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και αντιγράφων από τα Κτηματολογικά Γραφεία που έχουν ενταχθεί στον Φορέα.

2. Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για παραλαβές, πληρωμές και αιτήσεις από τους δικηγόρους αγωγών, δικογράφων και άλλων πράξεων που συντάσσουν και διακινούν για καταχώριση στα κτηματολογικά γραφεία του Φορέα.

3. Ψηφιακή υποβολή συμβολαίων από τους συντάκτες τους για καταχώριση στα κτηματολογικά γραφεία του Φορέα.

4. Αυτόματη σύγκριση τοπογραφικού του ιδιοκτήτη με το Κτηματολογικό Διάγραμμα- Αυτόματος προδικαστικός Έλεγχος που εξασφαλίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.

Με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού των υποθηκοφυλακείων σε σύγχρονα κτηματολογικά γραφεία υπό την εποπτεία του Φορέα, όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σταθάκης, στις αρχές του 2021 τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πρόσβαση των επαγγελματιών (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές) στα κτηματολογικά στοιχεία (είδος ιδιοκτησίας, εμβαδόν, είδος δικαιώματος κ.τ.λ.), καθώς επίσης επεκτείνεται και η ηλεκτρονική χορήγηση σε όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα κτηματολογικά γραφεία του Φορέα.

Τέλος, εντός του 2021 θα αρχίσει και το μεγάλο έργο της ψηφιοποίησης του συνόλου των αρχείων των 390 υποθηκοφυλακείων, με ορίζοντα υλοποίησης τα τρία έτη και με χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπολογίζεται πως πάνω από 600 εκατομμύρια σελίδες πρόκειται να ψηφιοποιηθούν.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου είναι διαθέσιμες μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Δημοσίου gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Κτηματολογίου.