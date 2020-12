Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μακρόν: Πώς εξελίσσεται η υγεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος είναι θετικός στον κορονοϊό.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξακολουθεί να παρουσιάζει ορισμένα συμπτώματα του κορονοϊού αλλά η συνολική κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκαμπριέλ Ατάλ.

Ο Μακρόν, 43 ετών, βρέθηκε θετικός στην COVID-19 την Πέμπτη και τέθηκε σε καραντίνα σε προεδρική κατοικία στη Λα Λαντέρν, κοντά στις Βερσαλλίες.