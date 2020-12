Οικονομία

e-ΕΦΚΑ : Άνοιξε η πλατφόρμα για επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα και τι θα ισχύσει για όσους έχουν την επιλογή, αλλά δεν τη χρησιμοποιήσουν.

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2020, στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2021 (Ενότητα Ασφαλισμένοι-> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2021).

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το 2021.

Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση θα παραμείνουν για το έτος 2021 στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας είναι έως την 31η/1/2021.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε: «Με συνέπεια και ευθύνη, ανοίγουμε σήμερα την ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, ώστε να μπορέσουν όλοι οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία κύριας, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, που επιθυμούν για το νέο έτος.

Πλέον, με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του ν. 4670/2020 έχουν τελειώσει τα πρόσθετα βάρη του νόμου ΣΥΡΙΖΑ (ν. 4687/2016), που υποχρέωνε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες να πληρώνουν υπέρογκες εισφορές, βάσει του τζίρου τους.

Δημιουργήσαμε ένα απλό, αποτελεσματικό και δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα για τις παραπάνω κατηγορίες, που βοηθάει έμπρακτα την ανάπτυξη και την παραγωγή και, παράλληλα, τονώνει τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ».