Αθλητικά

Super League: Νέα αναβολή στο Λάρισα - Λαμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναμέτρηση της Λάρισας με την Λαμία αναβλήθηκε εκ νέου.

Η αναμέτρηση της ΑΕΛ με την Λαμία αναβλήθηκε εν νέου. Όπως ενημέρωσε η Super League, ο αγώνας που ήταν προγηραμματισμένος να γίνει στις 23/12 δεν θα διεξαχθεί λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΑΕΛ - Λαμία, ο οποίος είχε οριστεί για την Τετάρτη 23/12/2020 (εξ αναβολής, για την 8η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Super League Interwetten) αναβάλλεται, σε συμμόρφωση (α) με το από 20/12/2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο επεβλήθη κατ΄ οίκον περιορισμός 14 ημερών, στα μέλη της ομάδας της ΠΑΕ Λαμία 1964 και (β) την απο 20/12/2020 σχετική απάντηση της Γ.Γ.Α.

Σημειώνεται πως κατόπιν ερωτήματος της Super League προς την Γ.Γ.Α., η τελευταία αποσαφήνισε εγγράφως, στις 20/12/2020, τη δεσμευτικότητα της ως άνω εντολής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συνέστησε την αναβολή του αγώνα.