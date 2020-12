Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer: πήρε έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

"Πράσινο φως" από τον ΕΟΦ. Εντός της ημέρας η απόγαση της Κομισιόν. Για ιστορική στιγμή για την ΕΕ κάνει λόγο η Επίτροπος Υγείας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενέκρινε την χρήση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19 ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της εκστρατείας εμβολιασμού στην Ευρώπη. Στην ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή διαβεβαιώνει ότι πρώτη της προτεραιότητα υπήρξε η αποτίμηση της ασφάλειας του εμβολίου. «Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η επιστημονική επιτροπή του EMA έλαβε θετική απόφαση για την έγκριση της υπό όρους κυκλοφορίας εντός της ΕΕ του εμβολίου που αναπτύχθηκε από την Pfizer και την BioNTech», δήλωσε η γενική διευθύντρια του EMA Εμερ Κουκ κατά την διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου. Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του ΕΜΑ αναφέρει τα εξής: "Η επιστημονική γνώμη του EMA ανοίγει το δρόμο για την πρώτη άδεια κυκλοφορίας ενός εμβολίου COVID-19 στην ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με όλες τις εγγυήσεις, τους ελέγχους και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται αυτό. Η επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα της EMA (CHMP) ολοκλήρωσε την αυστηρή αξιολόγησή της για το Comirnaty, καταλήγοντας σε συναίνεση ότι είναι πλέον διαθέσιμα επαρκώς αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου για να συστήσουν μια επίσημη υπό όρους άδεια κυκλοφορίας. Αυτό θα παρέχει ένα ελεγχόμενο και ισχυρό πλαίσιο για τη στήριξη εκστρατειών εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ και την προστασία των πολιτών της ΕΕ". "Τα σημερινά θετικά νέα είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου στον αγώνα μας ενάντια σε αυτήν την πανδημία, η οποία έχει προκαλέσει ταλαιπωρία και ταλαιπωρία για τόσους πολλούς", δήλωσε ο Emer Cooke, Εκτελεστικός Διευθυντής του EMA. "Επιτύχαμε αυτό το ορόσημο χάρη στην αφοσίωση επιστημόνων, γιατρών, προγραμματιστών και εθελοντών δοκιμών, καθώς και πολλών εμπειρογνωμόνων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ενδελεχής αξιολόγησή μας σημαίνει ότι μπορούμε με βεβαιότητα να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες της ΕΕ για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτού του εμβολίου και ότι πληροί τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας. Ωστόσο, η δουλειά μας δεν σταματά εδώ. Θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε και να αναλύουμε δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτού του εμβολίου για την προστασία των ατόμων που λαμβάνουν το εμβόλιο στην ΕΕ". Η απόφαση, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει το εμβόλιο των Pfizer/Biontech, μετά την ευνοϊκή γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, αναμένεται απόψε. Για αποφασιστική στιγμή έκανε λόγο η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζοντας είναι ώρα η ΕΕ να δράσει γρήγορα. Συμπλήρωσε: «Περιμένω απόφαση της Κομισιόν μέχρι το βράδυ». Πιο συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε: «Eίναι αποφασιστική στιγμή στις προσπάθειές μας να προσφέρουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια στους Ευρωπαίους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας μόλις έδωσε θετική γνωμάτευση για το εμβόλιο Pfizer/BioNtech. Τώρα θα δράσουμε γρήγορα. Περιμένω απόφαση της Κομισιόν μέχρι το βράδυ». «Αυτή είναι η στιγμή της ΕΕ» ανέφερε η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου σχολιάζοντας την έγκριση που πήρε το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech. «Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο για τον COVID19. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας συνέστησε μια υπό όρους αδειοδότηση κυκλοφορίας για το εμβόλιο της Pfizer/BioNtech. H Eυρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα προχωρήσουν τώρα επειγόντως» είπε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή φαρμάκων δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει «καμία απόδειξη» που να επιτρέπει να πούμε ότι το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech δεν προστατεύει από ένα νέο στέλεχος του κορονοϊού, που εντοπίστηκε κυρίως στη Βρετανία. «Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να υποδεικνύει ότι το εμβόλιο αυτό δεν είναι αποτελεσματικό εναντίον του νέου στελέχους», δήλωσε η γενική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), Έμερ Κουκ, σε συνέντευξη Τύπου στη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε η έγκριση του εμβολίου.