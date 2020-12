Κοινωνία

Δολοφονία στην Ζάκυνθο: Μηνύσεις από τον 53χρονο - στόχο της επίθεσης

Τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της δολοφονικής ενέδρας εναντίον του, κατά την οποία έπεσε νεκρή η σύζυγός του, κατονομάζει ο 53χρονος.

Μήνυση εναντίον 8 προσώπων τα οποία ονομάζει ως φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της δολοφονικής ενέδρας εναντίον του, το μεσημέρι της 9ης Ιουνίου 2020, στον Άγιο Σώστη Ζακύνθου, στην οποία έπεσε νεκρή η 37χρονη σύζυγός του και ο ίδιος τραυματίστηκε βαριά, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία Ζακύνθου ο 53χρονος επιχειρηματίας, στόχος των εκτελεστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία των προσώπων τα οποία αναφέρει στην μήνυσή του ο 53χρονος, συμπίπτουν με αυτά στα οποία έχουν καταλήξει και οι έρευνες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου, οι οποίες, αν και συνεχώς προστίθενται νέα στοιχεία κυρίως από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες εμπλεκομένων στην δολοφονική ενέδρα, βαίνουν στο τέλος τους.

Ήταν Τρίτη 9 Ιουνίου στις 14.45 και το ζευγάρι επέστρεφε με τη μηχανή του στο σπίτι του, όταν τους πλησίασε από το αντίθετο ρεύμα μία μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες.

Το ζευγάρι δέχτηκε «βροχή» από πυρά από τους δύο άντρες. Η 37χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή, ενώ ο άντρας και οδηγός της μηχανής, δέχθηκε τρεις σφαίρες και τραυματίστηκε σοβαρά. Μετά την επίθεση κατάφερε να ξεφύγει από τους εκτελεστές οι οποίοι προσπάθησαν να τον καταδιώξουν.

Οι δράστες, που ήταν ντυμένοι με μαύρα ρούχα και λευκά κράνη, για να μοιάζουν με αστυνομικούς, διέφυγαν από το νησί με φουσκωτό, το οποίο εντοπίστηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου, που έχει αναλάβει τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αργεί.

Πηγή: zantereport.gr