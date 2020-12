Πολιτική

Μηταράκης: παντελώς ανυπόστατα τα δημοσιεύματα για το Μαυροβούνι

Ανακοίνωση - απάντηση σε δημοσιεύματα για την κατάσταση που επικρατεί στην προσωρινή δομή προσφύγων.

Παντελώς ανυπόστατα χαρακτηρίζει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο από συγκεκριμένη μερίδα του Τύπου και αναφέρονται στην κατάσταση που επικρατεί στην προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι.

«Κάποια δε εξ΄ αυτών, όπως αυτά που παρουσιάζουν ότι “αρουραίοι τρώνε μωρά στο Καρά Τεπέ” που βασίζονται σε δηλώσεις μέλους των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, εκτός από ανυπόστατα, είναι κατευθυνόμενα και υποβολιμαία. Σημειώνεται, ότι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι εκτός της προσωρινής δομής στο Μαυροβούνι. Και ότι μέσα στη δομή υγειονομική περίθαλψη προσφέρουν γιατροί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τους Γιατρούς του Κόσμου, του διεθνούς και ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του ΕΟΔΥ και άλλων τεσσάρων ΜΚΟ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου «Είναι ενδεικτικό των προθέσεων των ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν ένα γερμανικό δημοσίευμα, το γεγονός ότι δεν προχώρησαν σε καμία προσπάθεια διασταύρωσης των όσων ψευδώς αναφέρουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιου είδους “πληροφορίες” είδαν το φως της δημοσιότητας την ημέρα που ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης επισκέφθηκε την προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι, συνοδεία δημοσιογράφων που κατέγραψαν αναλυτικά ότι είδαν. Σε όλες ανεξαιρέτως τις γωνιές της προσωρινής δομής. Δεν είναι η πρώτη φορά που ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και συμμετέχουν, ακούσια ή εκούσια, σε μία εκστρατεία συκοφαντίας κατά της Ελλάδας και της προσπάθειά της να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο».

«Είναι γνωστό ότι η προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι δημιουργήθηκε στις έκτακτες και πιεστικές συνθήκες που δημιούργησε ο εμπρησμός της Μόριας, και ότι μέσα σε λίγες ημέρες - όπως και έγινε - έπρεπε να φιλοξενηθούν όσοι ζούσαν στη ζούγκλα της Μόριας. Υπήρξαν και υπάρχουν προβλήματα τα οποία όμως αντιμετωπίζονται.

Από την πρώτη ημέρα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για τη βελτίωση της κατάστασης. Έργα αντιπλημμυρικά, έργα για την καθαριότητα, την επαρκή ύδρευση και ηλεκτροδότηση, ύψους 6,059 εκατ. ευρώ.

Τέλος, είναι γνωστό ότι, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σε συνεννόηση με το Δήμο Μυτιλήνης, στη δημιουργία νέας, κλειστής ελεγχόμενης δομής μέσα στο 2021, στη θέση “Πλάτη”. Μία σύγχρονη δομή, μία δομή πρότυπο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα ανταποκρίνεται και στις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης αλλά και στις ανάγκες ασφαλείας που μία δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο πρέπει να πληροί. Αντίστοιχα νέες δομές δημιουργούνται σε όλα τα σημεία εισόδου».