Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μετάλλαξη: “φρενάρει” την ανησυχία Γερμανός λοιμωξιολόγος

Ο λοιμοξιωλόγος εκτιμά ότι η νέα μετάλλαξη έχει ήδη φτάσει στη Γερμανία. "Αυτό όμως δεν πρέπει να μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία" τονίζει.

Ο επιφανής λοιμωξιολόγος του Βερολίνου Κρίστιαν Ντρόστεν δεν ανησυχεί μετά την εμφάνιση της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού στη Μεγάλη Βρετανία. Η εμφάνισή του δεν είναι κάτι νέο, υπάρχει και σε άλλες χώρες, όπου όμως δεν διαδόθηκε αναλόγως.

«Δεν ανησυχώ για την ώρα τόσο πολύ γι 'αυτό. Ωστόσο, όπως και όλοι οι άλλοι, δεν έχω σαφή πληροφόρηση για την κατάσταση. Τα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζουν κενά. Πρέπει ακόμη να διευκρινιστεί εάν ο ιός πράγματι μεταδίδεται πιο εύκολα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι η νέα μετάλλαξη είναι κατά 70% πιο μεταδοτική. Αναφέρθηκε απλώς ένας αριθμός. Ξαφνικά αιωρείται στο χώρο ένας αριθμός, κανείς δεν γνωρίζει τι εννοείται με τον αριθμό αυτό. Για να γνωρίζει κανείς εάν ένας ιός μεταδίδεται ευκολότερα θα πρέπει να εξετάσει ποιος μολύνει ποιον και πόσο χρόνο χρειάστηκε για να τον μολύνει» είπε σήμερα στο δημόσιο γερμανικό ραδιόφωνο (Deutschlandfunk).

Ο λοιμοξιωλόγος εκτιμά επίσης ότι «η νέα μετάλλαξη έχει ήδη φτάσει στη Γερμανία. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Αυτός ο ιός δεν είναι καθόλου καινούργιος. Εμφανίστηκε στην Αγγλία στα τέλη Σεπτεμβρίου. Γνωρίζουμε τώρα ότι υπάρχει ήδη στην Ιταλία, την Ολλανδία, στο Βέλγιο, τη Δανία, ακόμη και στην Αυστραλία, χωρίς να έχει ανάλογη διάδοση όπως συνέβη στην Μ. Βρετανία», τόνισε ο ιολόγος.