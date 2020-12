Πολιτισμός

Μέγαρο Μουσικής: “Ταξιδεύοντας στον κόσμο τα Χριστούγεννα”

Οι χριστουγεννιάτικες μουσικές από χώρες μακρινές και κοντινές μπαίνουν σε σειρά, καταργούν τα σύνορα και στήνουν τον δικό τους χορό.

Πώς τραγουδούν τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι στον κόσμο; 'Αραγε τι μελωδίες, τι ρυθμοί, τι χρώμα συνοδεύουν τους στίχους των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών στην Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία;

Με όχημα την ιστορία του ταξιδιού του Ταχάρ, του οδηγού μας σ' αυτή τη μελωδική περιπλάνηση, οι χριστουγεννιάτικες μουσικές από χώρες μακρινές και κοντινές μπαίνουν σε σειρά, καταργούν τα σύνορα, στήνουν τον δικό τους χορό, ντύνονται με χρωματιστές εικόνες και συνοδεύονται από γεύσεις γεμάτες νοστιμιά! Η συνέχεια επί σκηνής, στην παράσταση «Ταξιδεύοντας στον κόσμο τα Χριστούγεννα» με συνεπιβάτες τη σκηνοθέτιδα Σεσίλ Μικρούτσικου, τους τραγουδιστές Θεοδώρα Μπάκα και Γιάννη Καλύβα, τον αφηγητή Μάκη Παπαδημητρίου, τους μουσικούς της Καμεράτας-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής και τον μαέστρο Νίκο Τσούχλο.

Μαζί τους, η Εύη Γεροκώστα που έγραψε το παραμυθένιο κείμενο της παράστασης, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης που ενορχήστρωσε τη μουσική και έχτισε τις μουσικές γέφυρες και ο Τάσος Παλαιορούτας, ο δημιουργός των μαγικών φωτισμών που θα μας μεταφέρουν νοερά από ήπειρο σε ήπειρο.

Η μουσική περιπέτεια αρχίζει το Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου στις 18.00 και μεταδίδεται σε live streaming από το site και τη σελίδα του Μεγάρου στο fb. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε την παράσταση από το site του ΥΠΠΟΑ: https://digitalculture.gov.gr/. Η αναμετάδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΜΜΑ με την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ (diavlos.grnet.gr) του ΕΔΥΤΕ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή (ορχηστρικό)

ΕΛΛΑΔΑ

Χριστός γεννάται, δοξάσατε (Θεοδώρα Μπάκα)

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Shchedryk [Ουκρανικές καμπάνες] (Θεοδώρα Μπάκα)

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Παραδοσιακό τραγούδι (ορχηστρικό)

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Te Ηarinui [Μεγάλη χαρά], κάλαντα Μαορί (Γιάννης Καλύβας)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Jingle Βells [Ηχούν τα καμπανάκια] (Γιάννης Καλύβας)

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

Alegria, alegria [Χαρείτε και αγαλλιάστε] (Γιάννης Καλύβας)

ΝΙΓΗΡΙΑ

Betelehemu (ορχηστρικό)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

O Ηoly Νight [Ω, άγια νύχτα] (Θεοδώρα Μπάκα)

ΓΑΛΛΙΑ

Noel nouvelet! [Ας τραγουδήσουμε τα νέα Χριστούγεννα] (Θεοδώρα Μπάκα, Γιάννης Καλύβας)

ΙΣΠΑΝΙΑ

A la nanita, nana, χριστουγεννιάτικο νανούρισμα (Θεοδώρα Μπάκα)

ΑΥΣΤΡΙΑ

Stille Nacht, heilige Nacht ['Αγια νύχτα] (Γιάννης Καλύβας)

ΙΤΑΛΙΑ

Tu scendi dalle stelle [Από τα άστρα κατεβαίνεις] (Γιάννης Καλύβας)

ΕΛΛΑΔΑ

Κάλαντα Ορεστιάδας (Θεοδώρα Μπάκα)

Αυτά τα Χριστούγεννα ταξιδέψετε μαζί με το Μέγαρο σε όλο τον κόσμο πατώντας εδώ: https://www.megaron.gr/event/taxideuontas-ston-kosmo-ta-xristougenna/. Στο ίδιο link μπορείτε να βρείτε και τον οδηγό δραστηριοτήτων που ετοίμασε το Μέγαρο με αφορμή το παιδικό θέαμα «Ταξιδεύοντας στον κόσμο τα Χριστούγεννα». Η πολύχρωμη εικονογράφηση της παράστασης έγινε από την polkadot design.