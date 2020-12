Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θανάτους μέσα σε 24 ώρες κατέγραψε ο ΕΟΔΥ, μαζί με 526 νέα κρούσματα, ενώ μικρή μείωση παρουσιάζει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Απο τα κρούσματα, τα 14 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Στην Αττική καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο ακόμη 136 μολύνσεις, ενώ στην Θεσσαλονίκη τα νέα κρούσματα ήταν 118.

Ακολουθούν, με τα περισσότερα κρούσματα: η Κοζάνη με 26 κρούσματα, η Ξάνθη με 19 και τα Τρίκαλα με 17 νέα κρούσματα, ο Έβρος και η Ημαθία με 15 κρούσματα σε κάθε περιφερειακή ενότητα και η Βοιωτία με 14 κρούσματα.

Τα κρούσματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

11 κρούσματα Ανατολική Αττική

28 κρούσματα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

24 στην Δυτική Αττική

13 κρούσματα στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

31 κρούσματα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών

9 κρούσματα στον Νότιο Τομέα Αθηνών

2 κρούσματα στην Π.Ε Νήσων

18 κρούσματα στην Π.Ε Πειραιώς

118 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Τα κρούσματα στην υπόλοιπη χώρα

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρούσμα στην Π.Ε Αργολίδας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

14 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

8 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

15 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

6 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

15 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

7 κρούσμα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

14 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καστοριάς

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

1 κρούσμα στην Π.Ε Κεφαλληνίας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

26 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε της Κω

2 κρουσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

3 κρούσμα στην Π.Ε. Λέσβου

1 κρούσμα στην Π.Ε Λήμνου

7 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

5 κρούσματα στην Π.Ε Μεσσηνίας

19 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

6 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

11 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

4 κρούσματα στην Π.Ε Ρόδου

10 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

17 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

5 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου

Ακόμη, 1 κρούσμα βρίσκεται υπό διερεύνηση

