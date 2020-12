Υγεία - Περιβάλλον

Ενημέρωση Θεοδωρίδου και Θεμιστοκλέους για το εμβολιασμό στην Ελλάδα (βίντεο)

Πότε και με ποια διαδικασία ξεκινά το πρόγραμμα εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Όσα πρέπει να ξέρετε...