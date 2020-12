Υγεία - Περιβάλλον

EMA: το εμβόλιο της Pfizer “καλύπτει” και την μετάλλαξη του κορονοϊού

Τι αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για τις αποδείξεις που υπάρχουν για την δράση του σκευάσματος. Ποιές συστάσεις κάνει για τις εγκύους.

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή φαρμάκων δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει «καμία απόδειξη» που να επιτρέπει να πούμε ότι το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech δεν προστατεύει από ένα νέο στέλεχος του κορονοϊού, που εντοπίστηκε κυρίως στη Βρετανία.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να υποδεικνύει ότι το εμβόλιο αυτό δεν είναι αποτελεσματικό εναντίον του νέου στελέχους», δήλωσε η γενική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), Έμερ Κουκ, σε συνέντευξη Τύπου στη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε η έγκριση του εμβολίου.

Εξάλλου ο EMA ανέφερε πως η χορήγηση του εμβολίου εναντίον της COVID-19 που ανέπτυξαν από κοινού η φαρμακοβιομηχανία Pfizer των ΗΠΑ και η γερμανική εταιρία βιοτεχνολογίας BioNTech σε εγκύους πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση.

Ο EMA δεν διαθέτει αρκετά δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές των εταιριών για ενδεχόμενους κινδύνους για τις εγκύους, δήλωσε ο Χάραλντ Ένζμαν, επικεφαλής της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπους (CHMP) του EMA. Ο οργανισμός μπορεί να αλλάξει τη σύστασή του αν καταστούν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες, είπε.