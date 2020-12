Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου για εμβόλιο: Καμία επίδραση στο DNA του κυττάρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισιοδοξία ναι, εφησυχασμός όχι, διεμήνυσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.

Το πρόγραμμα του εμβολιασμού στην Ελλάδα εξειδίκευσε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Η κ. Θεοδωρίδου χαρακτήρισε το εμβόλιο ελπίδα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως ο λόγος που έχουμε γρήγορα εμβόλιο οφείλεται στην εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και την πλουσιοπάροχη χρηματοδότηση.

Όπως είπε «τα εμβόλια αξιολογούνται από ανεξάρτητες διεθνείς ομάδες και οργανώσεις που βάσει ορισμένων κριτηρίων δίνουν την έγκριση».

Οι τρεις προϋποθέσεις για να εγκριθούν:

Ασφάλεια

Ανοσογονικότητα

Αποτελεσματικότητα

Σύμφωνα με την κ. Θεοδωρίδου, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, «το mRNA δεν μεταφέρει τον ιό και δεν έχει καμιά επίδραση στο DNA του κυττάρου».

Ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι

Όπως είπε, πρώτοι θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, «οι μαχητές της πρώτης γραμμής».

Θα ακολουθήσουν άτομα μεγάλης ηλικίας που φιλοξενούνται σε δομές, και στη συνέχεια οι ηλικίας άνω των 85 ετών

Σύμφωνα με την κ. Θεοδωρίδου πάντως, το πρόβλημα δεν τελειώνει με το εμβόλιο.«Αισιοδοξία ναι, εφησυχασμός όχι», τόνισε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Επίθεση του ΚΚΕ στην Κυβέρνηση

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναφέρει ότι «τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα απ’ την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού επιβεβαιώνουν ότι η αναγκαία εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού θα είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Συνεπώς, τα χρονοδιαγράμματα, που πριν λίγο καιρό παρουσίασε η κυβέρνηση, όχι μόνο είναι “στον αέρα”, αλλά και αξιοποιούνται για να δικαιολογηθεί η μη λήψη -εδώ και τώρα- των αναγκαίων μέτρων προστασίας και θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας».