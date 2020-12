Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Χριστούγεννα με τραγούδι, κέφι και χορό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπομπή «Χιούστον το Λύσαμε» βάζει τα εορταστικά της και μεταμορφώνεται σε… «Χιούστον Στολίσαμε!».

Την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, στις 12 τα μεσάνυχτα, η εκπομπή «Χιούστον το Λύσαμε» βάζει τα εορταστικά της και μεταμορφώνεται σε… «Χιούστον Στολίσαμε!». Ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι με μελομακάρονα, κουραμπιέδες, τραγούδι, κέφι και χορό!

Με μουσική παρέα τους: Λευτέρη Πανταζή, Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, Χρήστο Δάντη, Γιώργο Τσαλίκη, Stan Αντιπαριώτη, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου & One, Ελευθερία Ελευθερίου, Konnie Metaxa και Ευτύχη Μπλέτσα.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και ο Νικόλας Ράπτης, μοιράζονται τις δικές τους χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις και δίνουν τις καλύτερες ευχές τους.

Ο κ. Σάκης σε ρόλο Άγιου Βασίλη, φυσικά, δεν μοιράζει δώρα, αλλά μοιράζεται τον πόνο του με το κοινό, ενώ η Αναστασία, ως εορταστικό ξωτικό, κάνει έκκληση για βοήθεια μέσα από την κάμερα της εκπομπής!

Είστε έτοιμοι να περάσουμε Χριστούγεννα στο Διάστημα;

We‘ll beam you up!

#HoustonStoLisame